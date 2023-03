Lukas Gage è stato scaricato da un agente per non aver voluto dichiarare il proprio orientamento sessuale

Il noto attore Lukas Gage ha rivelato che negli ultimi anni sta ricevendo sempre più pressioni perché dichiari ufficialmente il suo orientamento sessuale.

Senza dubbio, Lukas Gage è uno degli attori più noti degli ultimi anni. Ha iniziato ad acquisire una certa popolarità con serie tv come Euphoria, dove ha interpretato Tyler, ma poi è diventato sempre più famoso soprattutto grazie a The White Lotus, Love, Victor e, ultimamente, You. Di recente, infatti, ha iniziato a comparire nella quarta stagione, dove ha il ruolo di Adam al fianco di Penn Badgley.

La carriera del giovane attore, quindi, sembra procedere a gonfie vele ma purtroppo non tutto è così perfetto come sembra. Il ventisettenne non ha mai detto chiaramente a quale orientamento sessuale appartenga e a causa di questo sembra che stia ricevendo parecchie pressioni, sia da parte del pubblico sia da parte degli addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo.

L’artista, tuttavia, ha dichiarato che non ne capisce l’utilità e che per questo non ha intenzione di rivelare nulla sulla sua vita privata, tantomeno della sua sessualità. Ne ha parlato durante una recente intervista per il New York Times, dove ha messo ben in chiaro la questione.

Lukas Gage, perché dovrebbe essere costretto a fare coming out?

Durante un’intervista per il New York Times, Lukas Gage ha spiegato che sta ricevendo molte pressioni riguardo alla dichiarazione del suo orientamento sessuale. Ha rivelato che un agente voleva costringerlo e al suo rifiuto si è licenziato: “Un agente che mi ha scaricato mi disse tipo ‘Smettila di tingerti i capelli, smettila di vestirti strano e scegli una definizione: gay, bi o etero. Crei troppa confusione!”.

L’attore ha quindi aggiunto: “Capisco le rappresentazioni e le voci che devono essere ascoltate, ma non voglio fare nulla di comune accordo se non di mia spontanea volontà. Lasciatemelo fare quando sarò pronto. E poi parliamo di recitazione. Penso che tutti dovrebbero avere l’opportunità di interpretare il ruolo che vogliono“.

L’attore ha interpretato molti personaggi gay e queer durante la sua carriera, tra serie tv e film (uno dei più notevoli è Down Low, insieme a Zachary Quinto) e l’anno scorso alcuni utenti su Twitter si erano lamentati del fatto che Hollywood non assuma mai attori della comunità LGBTQA+ per interpretare personaggi dallo stesso orientamento.

Lukas Gage intervenne con un commento: “Tu non sai il mio alfabeto” e quando gli venne chiesto di fare chiarezza, lui rispose semplicemente “no” con l’emoji di un cuore rosso. Qualunque sia la situazione, è chiaro che nessuno può imporre a un’altra persona di fare coming out, se questa non si sente pronta.