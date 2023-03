L’Esorcista torna al cinema: finalmente è stato annunciato il sequel

Il sequel dell’iconico film L’Esorcista è stato annunciato ufficialmente solo poche ore fa. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Senza dubbio, L’Esorcista è uno dei film più famosi di tutta la storia del cinema. Uscito per la prima volta nelle sale nel 1973, ha terrorizzato più di una generazione e raccontava del tentativo di liberare la dodicenne Regan (Linda Blair) dallo spirito del demonio Pazuzu che l’aveva posseduta dopo che la ragazzina lo aveva evocato per errore. In suo soccorso si presentavano il prete gesuita Damien Karras (Jason Miller) e l’archeologo ed esorcista Lankester Merrin (Max von Sydow). L’esorcismo si rivela fin da subito molto complesso, ma il film si conclude con un lieto fine, nonostante la morte dei due uomini protagonisti.

Con il tempo, la pellicola è diventata un cult della storia degli horror e negli anni si è guadagnata centinaia di citazioni, parodie e rimandi. In seguito, ha formato una vera e propria saga: già nel 1977 ha avuto il suo primo sequel, che riprende la vita di Regan una volta adulta, a diversi anni di distanza dal suo esorcismo.

In sequito, è arrivato un terzo capitolo nel 1990 e una serie tv tra il 2016 e il 2017. Della saga fanno parte anche due prequel, uno del 2004 e uno del 2005. Ma non è finita qua: L’Esorcista tornerà presto al cinema.

L’Esorcista, a cinquant’anni di distanza arriva il sequel

Solo poche ore fa, come riportato da Deadline, le case di produzione Blumhouse (la stessa dell’horror M3GAN) e la Universal Pictures hanno dichiarato che i preparativi per il seguito de L’Esorcista si sono finalmente conclusi. Il film sarà prodotto da Stephanie Allain e diretto da David Gordon Green e uscirà al cinema il 13 ottobre 2023.

La pellicola sarà un sequel diretto di quella del 1973 e vedrà dei grandi ritorni, tra cui quello di Ellen Burstyn che aveva interpretato l’attrice Chris MacNeil, ovvero la madre di Regan oltre quarant’anni fa. Oltre a lei, comporranno il cast anche Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Raphael Sbarge, Jennifer Nettles, Lidya Jewett e Olivia Marcum.

Il sequel sarà prodotto da Jason Blum, David Robinson e James Robinson, insieme a David Gordon Green, Danny McBride e Couper Samuelson come produttori esecutivi. Si tratterà di una co-produzione tra Blumhouse e Morgan Creek Production, con Ryan Turek che supervisionerà il progetto per conto di Blumhouse.