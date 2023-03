American Born Chinese: il trailer ufficiale

American Born Chinese. Ecco il primo teaser trailer della nuova serie tv Disney + con Michelle Yeoh e Ke Huy Quan.

Periodo florido per l’attrice Michelle Yeoh e Ke Huy Quan e il restante cast del film Everything Everywhere all at once: nella notte degli oscar, il loro film che li vede protagonisti si aggiudica, di 11 nomination, ben 7 statuette scrivendo la storia degli Academy Oscar Awards e Disney + rilascia un teaser trailer di una nuova serie tv che li vede anche lì protagonisti. Il nome della serie?

American Born Chinese, una action-comedy serie targata Disney, che vedrà anche in quel casto un cast totalmente asiatico. Oltre a riunire i protagonisti di Everything Everywhere All at Once, questo progetto promette un racconto dall’atmosfera mistica e affascinante oltre che coinvolgente.

Nel Trailer infatti vediamo i protagonisti all’opera in un contesto magico e spirituale improntato all’azione folle dei suoi personaggi: in perfetto stile Disney Comedy.

American Born Chinese. Trama e data di uscita

La serie tv sarà diretta dal regista Destin Daniel Cretton che, sempre per Disney, aveva diretto un film MCU che vedeva la stessa Michelle Yeoh come una delle protagoniste: Shang- Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

La scrittura della sceneggiatura invece è spettata a Kelvin Yu e Charles Yu e prodotto invece da Melvin Mar, Jake Kasdan e Cretton stesso. Nel cast invece annoveriamo Yeo Tann Tann, Chin Han, Jimmy Liu, Sydney Taylor, Daniel Wu, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Stephanie Hsu.

Lo show invece è bastato sulla graphic novel di Gene Luen Yang, American Born Chinese, la cui storia è incentrata sul personaggio di Jin Wang, nella serie interpretato da Ben Wang, un adolescente che dopo aver incontrato un nuovo studdente il primo giorno dell’anno scolastico, viene coinvolto in una battaglia tra dei e divinità appartenenti alla mitologia cinese.

L’uscita della serie è prevista per il 24 maggio sulla piattaforma streaming Disney +.