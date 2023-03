Natalia Titova, perché non si fida di Massimiliano: arriva la confessione inaspettata

La storia d’amore tra la ballerina Natalia Titova e il nuotatore Massimiliano Rosolino è molto longeva, ma la Titova ha voluto raccontare in televisione i motivi per cui, nonostante l’amore, non si fida del compagno.

Galeotto fu “Ballando con le stelle”: nel lontano 2006 durante il programma di Milly Carlucci è scattata la scintilla dell’intesa tra la maestra Natalia Titova e il compagno di ballo Massimiliano Rosolino. Tra un volteggio e l’altro, il bel nuotatore partenopeo e la ballerina russa si sono innamorati e la loro storia dura ancora oggi.

Dietro le quinte di una storia così lunga, però, possono sempre presentarsi delle zone d’ombra: di recente, la Titova, ospite del programma “Nei tuoi panni” su Rai 2, ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza inedite circa il suo rapporto con il campione olimpico di nuoto. L’amore c’è sempre, ma il discorso della fiducia sembra essere più complicato.

“Dovevo capire se quell’unione era seria o se era la complicità del ballo. Lo capii quando lui mi chiese di andare a cena con dei suoi amici del nuoto, dopo la fine del programma, per me era un passo importante” ha raccontato Natalia Titova a Mia Ceran, la padrona di casa del talk pomeridiano di Rai 2, a proposito dell’inizio della relazione.

Poi, la bomba: “Non mi fido ancora di lui, ma lo lascio sempre libero e vivo meglio. Non controllo niente, chi cerca trova, ma magari io non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa, ma non guarderei mai”. Parole pronunciate con leggerezza dalla ex ballerina russa, ma comunque dal significato piuttosto importante.

“Lo vedevo camminare nei corridoi che faceva il farfallone con le ragazze” ha continuato Natalia Titova. “Ci provava anche con me, però io conoscendo il programma so che c’è sempre un’intensa unione nella coppia e non per forza è amore, ma anche solo per l’agonismo e la competizione. Ho messo le mani avanti e siamo usciti solo dopo la fine di Ballando”.

Natalia, originaria della Russia, diventa popolare in Italia partecipando come ballerina professionista a “Ballando con le stelle” dal 2005 al 2014. In un primo momento, si lega a un altro danzatore del programma, Simone Di Pasquale, ma poi incontra Massimiliano Rosolino, nuotatore campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001.

Rosolino, a proposito della compagna, ha dichiarato: “Ero convinto che Natalia fosse ancora fidanzata, quindi ci ho messo un mese per chiederle il numero di telefono anche se era la mia insegnante. Quando ho capito che era single, mi sono tuffato”. Da quel momento sono passati 17 anni: i due non sono sposati, ma hanno avuto due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sydney.