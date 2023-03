La serie su Muhammad Ali è finalmente in lavorazione

Finalmente la serie evento tanto attesa sulla vita di Muhammad Ali è in lavorazione. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto finora, dalla trama ai nomi dei celebri produttori esecutivi.

Muhammad Ali è stato uno dei pugili più significativi nel mondo della boxe fino ad oggi, nessuno potrà mai eguagliarne il carisma e lo spirito combattivo che c’erano dietro al suo personaggio. Proprio per questo motivo i fan sono totalmente entusiasti dopo aver appreso che la serie tv evento, basata sulla vita di Ali è attualmente in lavorazione. Grandi nomi hanno preso parte a questo progetto, sarà quindi molto interessante vedere la storia in tv.

Cosa sappiamo di questa serie tv

Cassius Marcellus Clay Jr., diventato poi Muhammad Ali per scelte religiose da parte dell’uomo, è considerato il miglior pugile di sempre. Iniziatosi ad allenare fin da giovanissimo, Muhammad detiene ancora diversi primati, tra cui quello di essere stato l’unico peso massimo ad essere stato tre volte campione. Se nella sua professione ha sempre raggiunto il massimo, per quanto riguarda la sua vita privata, purtroppo non è stato particolarmente fortunato, in quanto si ammalò di Parkinson e in seguito di tumore al cervello, per via dei colpi ricevuti durante gli incontri. Proprio per quest’ultima patologia, Cassius Clay morì nel 2016 a 74 anni.

La vita di Muhammad Ali fu così entusiasmante che non si poteva non creare una serie tv basata sulla sua vita. Proprio per questo motivo, Regé-Jean Page, Morgan Freeman e Kevin Willmott hanno deciso di realizzare questo progetto, attualmente in lavorazione. I primi due grandi nomi per il momento sono citati soltanto nei ruoli di produttori esecutivi, mentre il premio Oscar Willmott si sta occupando della sceneggiatura. Non sappiamo ancora se Page e Freeman prenderanno parte alla serie tv anche come protagonisti della storia.

La serie tv su Muhammad Ali si baserà sulla biografia definitiva di Jonathan Eig, “Ali: A Life“.

Quale sarà il titolo della serie?

A quanto si apprende, la serie tv drammatica, sarà intitolata Excellence: 8 Fights ed è attualmente in lavorazione per il canale Peacock. Come si legge nella sinossi ufficiale:

“Excellence: 8 Fights”: “racconterà otto momenti distinti e decisivi nella vita iconica di Muhammad Ali. Ogni episodio sarà incentrato su un combattimento nella vita di Ali, ma l’essenza dell’episodio, ciò di cui tratta veramente, è il combattimento interno – il dramma fuori dal ring – in cui esploreremo la lotta in corso nel cuore e nella mente di uno delle figure più significative e controverse del 20° secolo”.

Oltre al grande Morgan Freeman, Kevin Willmott e Regé-Jean Page, il quale dopo aver concluso la sua esperienza con la serie tv Netflix, Bridgerton, lo rivedremo nel film Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, come produttori del progetto troveremo anche Lori McCreary per Revelations Entertainment, Emily Brown, ed Eig per la CBS Studios e UCP.