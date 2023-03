I Flintstones: in arrivo la serie spin-off

Gli sviluppi in merito al nuovo progetto riguardante la celebre serie de I Flintstones.

Una delle famiglie più famose del piccolo schermo sta per tornare in una nuovissima serie spin-off.

I Flintstones, una delle più celebri serie televisive animate trasmessa negli Stati Uniti e in Italia fin dagli anni ’60, stanno per tornare grazie ad una serie spin-off che punterà ad un’ulteriore approfondimento dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni.

I Flintstones: il ritorno dell’iconica famiglia

La nuova serie de I Flintstones, un progetto nato grazie alla FOX e alla collaborazione di quest’ultima con la Warner Bros Animation, avrà il titolo ufficiale di Bedrock. Un chiaro riferimento, questo, alla fittizia cittadina dell’età della pietra in cui sono solite avere luogo le vicende relative al personaggio di Fred.

Bedrock, che rivisiterà in chiave più moderna la vecchia serie animata, dovrebbe consistere sostanzialmente in una sorta di comedy. A curare la sceneggiatura Lindsay Kerns, che ha già lavorato in passato a Betch, Cleopatra In Space, Jurassic World: Campo Cretaceo e DC Super Hero Girls.

Ad occuparsi della produzione a livello esecutivo è invece Elizabeth Banks, che ha preso parte da attrice alla trilogia di Spiderman di Sam Raimi e alla saga di Hunger Games e nota per aver diretto in passato film come Pitch Perfect 2 del 2015 e Charlie’s Angels del 2019.

La trama e il cast della nuova serie de I Flintstones

La trama di Bedrock ci mostrerà la famiglia dei Flintstones a circa due decenni di distanza dalle vicende cui si era soliti assistere con la nota serie animata: Fred Flintstone sta per andare in pensione, mentre Ciottolina è ormai una ventenne. L’età della pietra sta invece per lasciare il posto a quella del bronzo, un progresso cui i cittadini di Bedrock cercheranno a loro modo di adattarsi.

Per quanto riguarda il cast dei doppiatori, a dare la voce ad una Ciottolina sempre più protagonista è proprio Elizabeth Banks. Ad interpretare Fred sarà invece Stephen Root, doppiatore che ha preso parte in passato ad altri film di successo come L’era glaciale e Alla ricerca di Nemo come anche ad acclamate serie come American Dad e BoJack Horseman.

La voce di Wilma sarà quella di Amy Sedaris, mentre Nicole Byer, Joe Lo Truglio e Manny Jacinto interpreteranno rispettivamente Betty, Barney e Bam Bam.

Le dichiarazioni del presidente della FOX

Ad esprimersi in merito alla nuova serie de I Flintstones era stato tempo fa anche il presidente della FOX Michael Thorn: “Molto prima della Springfield dei Simpson o della Quahog dei Griffin c’era la Bedrock dei Flintstones. La loro impronta nell’universo dell’animazione è indiscutibile e l’idea di fare un adattamento per il pubblico di oggi è una sfida che qui alla FOX non vediamo l’ora di affrontare insieme alla Warner Bros, a Elizabeth e a Lindsay“.