Daredevil Born Again: il ritorno di Jon Bernthal nel ruolo di Punisher

Novità importantissima per quanto riguarda la nuova serie Marvel Daredevil Born Again.

Al fianco di Daredevil ci sarà il ritorno di Jon Bernthal nei panni dell’antieroe Punisher.

All’interno dell’oceano infinito di progetti riguardanti il Marvel Cinematic Universe vi è anche Daredevil Born Again, nuova serie dedicata al diavolo mascherato di Hell’s Kitchen interpretato da Charlie Cox. Tra i tanti personaggi che appariranno nella nuova opera dell’MCU sarà presente, per la gioia di tanti, anche il personaggio di Punisher.

Daredevil Born Again: presente anche il Punisher di Jon Bernthal

La notizia è degli ultimissimi giorni ed è destinata ad accendere l’entusiasmo di tantissimi fan Marvel. Nel cast di Daredevil Born Again ci sarà anche Jon Bernthal, ovvero colui che ha già prestato il volto al The Punisher nella serie tv distribuita da Netflix tra il 2017 e il 2019 e cancellata poi ufficialmente nel febbraio proprio del 2019.

A riferire la notizia è stato il The Hollywood Reporter, che ha contribuito così ad alimentare ancora di più le attese per una serie che dovrà dare nuova linfa anche al personaggio di Daredevil dopo la serie composta da tre stagioni distribuita sempre tramite Netflix tra il 2015 e il 2018.

Una serie tv, disponibile tra l’altro nel catalogo di Disney+, che aveva già dato la possibilità di assistere al crossover tra gli eroi interpretati da Cox e Bernthal. Una collaborazione che potrà essere ulteriormente approfondita nel nuovo lavoro dei Marvel Studios.

Il cast di Daredevil Born Again

Daredevil Born Again sarà disponibile in streaming a partire dalla primavera del 2024 e sarà composta da diciotto episodi. Per quanto riguarda il cast, saranno presenti quasi tutti i protagonisti già ammirati nelle serie distribuite su Netflix di cui si è parlato poco sopra.

Dopo essere apparso di recente in un’altra serie Marvel come She Hulk: Attorney At Law oltre che in un cameo in Spiderman: No Way Home del 2021 di Jon Watts, Charlie Cox è pronto a tornare assoluto protagonista nella serie a lui interamente dedicata.

Oltre ovviamente a Jon Bernthal, un altro personaggio principale sarà poi l’immancabile e temuto Wilson Fisk/Kingpin, che sarà interpretato ancora una volta da Vincent D’Onofrio.

Completano il cast Michael Gandolfini, Margarita Levieva e Sandrine Holt: ancora poca chiarezza in merito al ruolo che dovrebbe ricoprire il primo, mentre le due attrici dovrebbero invece rappresentare i nuovi interessi amorosi rispettivamente di Daredevil e di Fisk.

Deborah Ann Woll ed Elden Henson, che nella precedente serie Daredevil vestivano rispettivamente i panni di Karen Page e di Foggy Nelson, potrebbero invece non far parte di questo nuovo progetto Marvel.