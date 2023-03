The Room: il remake con Bob Odenkirk è sempre più vicino

Considerato il film più brutto di Tommy Wiseau, The Room compie 20 anni e si festeggia con un remake. Coinvolto nel grande progetto Bob Odenkirk, star di Breaking Bad.

Il remake del cult cinematografico The Room, in corso con l’obiettivo di festeggiare e celebrare il suo 20° anniversario nel 2023, è un progetto particolare e ambizioso che sta attirando l’attenzione di molti appassionati del film originale. La storia dietro alla trama originale è stata raccontata in lungo e in largo: è stata scritta, diretta e prodotta da Tommy Wiseau, un attore e regista con un passato turbolento, misterioso e controverso. La pellicola è stato originariamente distribuita nel 2003 e ha ricevuto tantissime recensioni terribili dalla critica e dal pubblico ma ha attirato un seguito fedele di appassionati che hanno abbracciato la sua natura sconclusionata e le sue performance esagerate.

La scelta del remake: un rifacimento ma diverso

Il remake in corso sembra avere un approccio un po’ diverso rispetto all’originale. Alcuni dei membri del cast originale, tra cui Wiseau stesso, sono stati chiamati a fare un cameo nel film, ma la maggior parte dei ruoli principali sono stati affidati a nuovi attori. Persino la regia del rifacimento cinematografico è stata affidata a un giovane regista emergente, che ha dichiarato di voler mantenere l’anima del film originale, ma di voler anche correggere alcune delle sue carenze tecniche (dei veri e proprio buchi nella narrazione) e di sceneggiatura. Rumors sostengono che siano stati aumentati notevolmente budget a sostegno del film, rispetto all’originale, il che potrebbe fa presagire un miglioramento nella realizzazione tra migliorie, effetti speciali di maggiore qualità e una produzione che rasenta il top.

Nel progetto coinvolto anche l’attore Bob Odenkirk

In un post pubblicato su Instagram, il fondatore Brando Crawford si è preso ogni merito per la conduzione della regia del film. Nella foto c’è lui con Bob Odenkirk dal set dello scorso gennaio.

Altri post di persone coinvolte nella produzione del remake di The Room confermano che il progetto dovrebbe arrivare nella primavera del 2023. Non sarebbe inoltre solo un rifacimento delle scene più famose ma tutto il film. Inoltre, il rifacimento del film è realizzato completamente su green screen. Il compenso di Bob Odenkirk sarà devoluto in beneficenza. Stando sempre ai rumors, poiché nessuno ha confermato la notizia, anche Acting For a Cause è coinvolta nel progetto, ma non è chiaro se e come sarà supportato tutto il progetto cinematografico.