Teen Wolf: il film. L’attore difende Jeff Davis dalle critiche

Teen Wolf : Il film fa discutere i fan. Un attore del cast difende la drastica decisione mostrata nel finale del film presa dagli autori. Ecco cosa è successo.

Teen Wolf, la serie tv teendrama ha realizzato un film sequel dopo il successo della serie stessa ma non è stata tutta rose e fiori l’uscita per il pubblico: diverse sono state le critiche mosse al progetto di Jeff Davis. Una delle critiche più grandi che sono state fatte alla pellicola, è stata quella riguardante il colpo di scena finale che investe uno dei personaggi più amati della trama.

A commentare la scelta degli autori del film è stato proprio uno degli attori del cast, Orny Adams, che nel film interpreta il ruolo di Coach Finstock. Secondo l’attore infatti , la scelta presa dagli sceneggiatori e dai produttori della pellicola, è stata quella giusta. Ecco cosa ha affermato.

Le parole di Orny Adams sulla scelta degli autori

Teen Wolf: il film arriva dopo sei anni dalla serie tv. Il film ha permesso a Jeff Davis di far tornare a Beacon Hills quasi tutti i personaggi della serie originale, che ammettiamolo, sarebbe stato un peccato se fosse andata differentemente poiché il fandom della serie si basava soprattutto sull’attaccamento che ognuno aveva per ogni attore.

Solamente Dylan O’Brien e Arden Cho hanno deciso di non essere coinvolti nel progetto: Stiles e Kira, i personaggi interpretati da entrambi infatti non sono presenti nel film. Nonostante questo abbia creato forte malcontento tra i fan, che avrebbero voluto fortemente una reunion del cast, mai reazione più forte e critiche più pesanti sono state mosse al film per un particolare riguardane la scena finale.

Il colpo di scena in questione rigurda Derek, il personaggio interpretato da Tyler Hoechlin che si sacrifica per salvare suo figlio. Orny Adams, altro attore del cast, difende deciso la motivazione sottostante la scelta artistica dei produttori: durante un episodio del podcast Howler Back Now, intervistato da Hollan Roden, l’attore ha affrontato la questione. “I fan non hanno apprezzato la morte di Derek e quindi ora non guarderanno mai più questo show perché odiano Jeff Davis”, ha esordito, “Ma quello che non si capisce a volte è questo: se alcuni personaggi non tornano nello show, puà dipendere dal fatot che non sono disponibili o che non vogliono farlo. O per qualsiasi altra ragione.”.

Ha concluso poi affermando che: “E’ business, quindi non puoi dire ‘ Ti odio, Jeff Davis, per aver ucciso Derek’. Non è stato ucciso senza ragione alcuna”.