Rai, famosissima ammette la violenza subita: non era mai successo prima

Durante l’ultima puntata di “Belve”, il programma di Rai 2 condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, una delle ospiti della serata ha rivelato durante l’intervista di aver subito una violenza in gioventù.

“Belve”, il talk di Rai 2 condotto dalla sagace giornalista Francesca Fagnani, è ormai diventato uno dei programmi cult della televisione italiana. Le interviste della Fagnani ai personaggi più diversi dell’universo pop, con quel mix di sarcasmo e domande ficcanti, hanno conquistato una larga fetta di pubblico, che ama commentare lo show sui social.

Durante l’ultima puntata, una delle ospiti della serata, la modella Bianca Balti, ha fatto delle rivelazioni che hanno lasciato a bocca aperta persino la disincantata Francesca Fagnani. La Balti ha parlato ampiamente delle sue dipendenze, sia da sostanze che affettive. “Ho provato tutte le droghe. anche gli oppiacei” ha rivelato.

E ancora: “ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso”. Bianca ha raccontato anche della sua carriera: “subito dopo le prime sfilate, 18 anni fa, mi hanno offerto un contratto di un milione di euro, ma ho detto di no perché ho capito che potevo ottenere di meglio”.

Il momento più intenso dell’intervista, però, è stato quello in cui la modella ha raccontato alla sua intervistatrice dello stupro che ha subito quando era ancora molto giovane. La sua testimonianza, esposta senza cedimenti, è stata molto toccante e importante: per la prima volta in Rai un personaggio ha parlato apertamente di una violenza sofferta.

“A diciotto anni ho subìto uno stupro. Ero a un rave in stato d’ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza” ha spiegato Bianca. Per molto tempo la modella ha provato rabbia nei confronti di sé stessa, piuttosto che verso il suo violentatore.

“L’ho cercato per tantissimo tempo (…) andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro. L’ho incontrato dopo anni (…) usciva da un Sert. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo amici” ha spiegato ancora la Balti.

Durante l’intervista nel talk di Rai 2, la Fagnani ha chiesto anche a Bianca Balti il motivo che per un periodo ha spinto la figlia maggiore Matilde a scegliere di vivere con il padre invece che con la madre.

“Al tempo mi stavo trasferendo a Los Angeles. Era l’ennesimo trasloco e quindi lei ha deciso di andare a vivere con il padre. Solo di recente mi ha confessato che lo aveva fatto perché voleva un po’ di stabilità” ha confessato Bianca.