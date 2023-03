5 fim con Michelle Yeoh da vedere in attesa degli Oscar

Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica a diventare una star di Hollywood. Torna sullo schermo a 60 anni per dimostrare che il talento non ha età, collezionando con il suo nuovo film ben 11 nomination. Ecco quindi 5 film di Michelle Yeoh.

Torna al cinema a 60 anni Michelle Yeoh, attrice malese di origini cinesi, prima donna asiatica a diventare diva di Hollywood: eletta dal sito di critica cinematofrafica Rotten Tomatoes come “La più grande eroina d’azione di tutti i tempi”, ora colleziona ben 11 nomination agli Academy Awards 2023 con il suo nuovo film Everything Everywhere All At Once.

Nel film l’attrice interpreta il ruolo di Evelyn, una donna alle prese con problemi personali, lavorativi e cosmici: l’universo infatti è minacciato da una forza maligna che solo lei può sconfiggere.

Nell’attesa che ci separa dalla serata delle premiazioni, ecco 5 film da rivedere di Michelle Yeoh, che il 12 marzo potrebbe vincere il suo primo premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista.

1. La tigre e il Dragone di Ang Lee

Film d’azione del 2000 diretto dal regista Ang Lee, e tratto dal romanzo Crounching Tiger: Hidden Dragon di Wang Du Lu. La storia è ambientata nel 1779, durante il regno dell’imperatore Qianlong: il grande guerriero maestro di arti marziali Li Mu Bai interpretato da Chow Yun-Fat vuole ritirarsi a vita contemplativa anche se non è riuscito ancora a vendicare la morte del suo maestro per mano della Volpe di Giada.

L’uomo si reca dalla sua amica e amante Shu Lien, personaggio interpretato da Michelle Yeoh per informarla della decisione del suo ritiro e per regalarle la sua spada. La donna verrà incaricata di consegnare la spada a Tie ma quella stessa notte la spada viene rubata e il protagonista e la sua amata dovranno mettersi in viaggio per recuperarla e affrontare il loro peggior nemico.

2. 007 – Il domani non mure mai di Roger Spottinswoode

Film d’azione thriller del 1997, diretto da Roger Spottinswoode con Pierce Brosnan, Jonathan Pryce e Michelle Yeoh. Dodicesimo film della saga di 007: James Bond deve vedersela con Elliot Carver, un magnate dei media disposto a tutto pur di dominare il mondo delle comunicazioni, anche scatenare una guerra tra Cina e Inghilterra.

Un segnale GPS contraffatto infatti attira la nave da guerra britannica nelle acque territoriali cinesi, innescando una serie di tensioni che culminano con l’abbattimento dell’imbarcazione e di un aereo militare cinese. James Bond, affiancato da Wai Lin (Michelle Yeoh), agente dei servizi segreti cinesi, ha solo 48 per sventare il progetto e salvare il mondo da un terribile conflitto.

3. Memorie di una geisha di Rob Marshall

Film drammatico del 2005 e diretto da Rob Marshall, Memorie di una geisha è basato sull’omonimo romanzo di Arthur Golden e racconta la storia della piccola Chiyo Sakamoto, una bambina che viene venduta a una okyia, casa delle geisha. Il film segue la vita della protagonista svilupparsi e apprendere come essere una perfetta geisha, bellissima e molto richiesta.

A causa della sua bellezza, attira l’invidia delle sue colleghe tra cui quella di Mameha, interpretata da Michelle Yeoh. Con lo scoppio poi della Seconda Guerra mondiale, le cose cambiano e la vita della ragazza non sarà mai più la stessa.

4. I Guardiani della Galassia vol. 2 di James Gunn

Film sequel de I Guardiani della Galassia vol.1 , è un film comic del 2017 diretto da James Gunn. Nel film Michelle Yeoh interpreta il personaggio minore di Charlie-27 insieme a Michael Rosenbaum, Ving Rhames, membri della vecchia squadra di Yondu e Stakar, basata sui Guardiani della Galassia originali.

5. La leggenda dei Dieci Anelli di Destin Daniel Cretton

Film d’azione fantasy e avventura del 2021, diretto da Destin Daniel Cretton e appartenente all’universo Marvel Cinematic Universe. All’interno del film, Michelle Yeoh interpreta il ruolo di Ying Nan, sorella di Jiang Li, che accoglie il protagonista in casa sua e a cui racconta che in passato un demone conosciuto come Il divoratore di Anime, distrusse la loro terra ma che fortunatamente erano riusciti a confinarlo dietro ad una porta grazie all’aiuto del Gran Protettore.