Morto Tom Sizemore, l’attore di Salvate il soldato Ryan

Lutto nel mondo del cinema.

L’attore statunitense si è spento all’età di 61 anni.

Lutto all’interno del mondo del cinema. Nella giornata del 3 marzo è morto Tom Sizemore, attore celebre soprattutto tra gli anni Novanta e Duemila per i propri ruoli in alcuni film che sono rimasti nel cuore di tanti appassionati della settima arte.

La scomparsa di Tom Sizemore

Tom Sizemore, nato a Detroit il 29 novembre del 1961, si è spento all’età di 61 anni nella giornata di venerdì. L’attore statunitense era in coma dallo scorso 18 febbraio a causa di un aneurisma cerebrale. Sizemore era stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles.

A dare la comunicazione del decesso dell’attore in un ospedale di Burbank in California è stato il suo agente Charles Lago, che qualche giorno prima aveva già fatto sapere pubblicamente che secondo i medici le possibilità di farcela erano praticamente ridotte allo zero.

Sizemore era da tempo impegnato in una dura lotta contro le proprie dipendenze da sostanze stupefacenti, un problema che lo ha poi portato ad accuse di abusi e a guai giudiziari di vario tipo. Elementi che hanno contribuito a complicare non poco la sua carriera, con l’attore rimasto tra l’altro per un periodo senza casa e finito alla fine anche in prigione.

In un proprio libro di memorie del 2013 intitolato “Per miracolo sono uscito da lì“, Sizemore scriveva così: “Ero un ragazzo che veniva quasi dal nulla e che era salito in alto. Avevo avuto la casa da multimilionario, la Porsche, il ristorante che possedevo in parte con Robert De Niro. E ora non ho assolutamente niente“.

La carriera dell’attore

Tom Sizemore ha iniziato la propria carriera con le parti in film come Blue Steel – Bersaglio Mortale di Kathryn Bigelow del 1989 e Sorvegliato Speciale di John Flynn, con Sylvester Stallone nel ruolo di protagonista.

La filmografia dell’attore è vastissima. Dopo aver preso parte ad altre pellicole molto importanti come Point Break – Punto di rottura sempre della Bigelow del 1991, la prima parte di rilievo consiste nel ruolo del detective nel thriller di Oliver Stone del 1994 Assassini Nati – Natural Born Killers.

Si tratta del momento migliore della carriera di Sizemore. Subito dopo l’attore entra a far parte del cast del cult del 1995 di Michael Mann Heat – La Sfida insieme ad Al Pacino, De Niro e Val Kilmer.

Dopo Relic – L’evoluzione del terrore di Peter Hyams del 1997, arriva infine la parte più significativa e celebre della carriera di Sizemore. Stiamo parlando ovviamente del ruolo di Michael Horvath in Salvate il soldato Ryan. Uno dei migliori film della filmografia di Steven Spielberg, con Tom Hanks e Matt Damon nel cast e in grado di aggiudicarsi ben cinque statuette ai Premi Oscar del 1999.

Ultimo film in cui Sizemore ha recitato, dopo altri titoli importanti come Nemico Pubblico e Pearl Harbor, è stato infine Cross 3 – Pericolo a Los Angeles, pellicola del 2019 di Patrick Durham.