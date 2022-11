Emancipation: il trailer del nuovo film con Will Smith

È stato da poco pubblicato il trailer ufficiale di Emancipation – Oltre la libertà, un film diretto e prodotto da Antoine Fuqua che vede nei panni di attore protagonista Will Smith.

A partire dal 9 dicembre sarà disponibile su AppleTV+ Emancipation – Oltre la libertà, f ilm che vede come attore protagonista Will Smith e che è stato prodotto e diretto da Antoine Fuqua.

Dopo aver vinto un Premio Oscar macchiato dal noto episodio costatogli l’espulsione dall’Academy per ben dieci anni, Will Smith, vincitore dell’ambita statuetta per il suo ruolo in King Richard – Una famiglia vincente, si appresta ora ad interpretare in Emancipation lo schiavo Peter.

Emancipation: la trama del film

Emancipation – Oltre la libertà è un film incentrato dunque su Peter (Will Smith), un uomo che riesce a fuggire dalla schiavitù e costretto a guardarsi costantemente le spalle dai cacciatori che gli sono alle costole nelle paludi della Louisiana.

La pellicola si basa su una storia vera, quella di Whipped Peter riuscito a scappare nel 1863 e soggetto di alcuni scatti fotografici fatti quello stesso anno sull’Harper’s Weekly: tra questi famoso quello che mette in mostra la schiena flagellata e piena di cicatrici dell’uomo, una foto dal grande significato per il movimento di opposizione alla schiavitù.

Il film, basato su un tema molto delicato e ancora purtroppo più che attuale, si preannuncia dunque come estremamente crudo, con la pellicola che potrebbe richiamare per certi versi un altro famosissimo film come 12 anni schiavo.

Il cast

Emancipation – Oltre la libertà, opera del regista Antoine Fuqua, vedrà dunque Will Smith nei panni del protagonista. Per quanto riguarda il resto del cast, questo sarà costituito principalmente da Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Steven Ogg, Grant Harvey, Mustafa Shakir, Michael Luwoye e Aaron Moten.

Il film, di cui è stato appena pubblicato il trailer ufficiale da parte della Apple Original Films che fa seguito al teaser del mese di ottobre, sarà poi a disposizione degli spettatori su AppleTV+ a partire dal prossimo 9 di dicembre.