“Mia moglie mi ha tradito con il mio migliore amico”…che è anche un attore molto famoso: il cantante rompe il silenzio

La moglie l’ha tradito con il suo migliore amico, un attore molto famoso. Il cantante rompe il silenzio, si è tolto parecchi “sassolini” dalle scarpe. Questo evento l’ha distrutto. Avete capito di chi stiamo parlando?

Il tradimento della moglie con il migliore amico del marito è uno dei cliché più vecchi del mondo. Nonostante sia una scena vista e rivista, non solo nella vita reale, ma anche nella maggior parte dei film sentimentali, fa sempre scalpore venire a conoscenza dei fatti. Ecco perché è molto interessante quello che il cantante ha da dire sulla sua ex moglie e sul suo ex amico e noto attore. Finalmente rompe il silenzio.

Segnali di tradimento

Prima di parlarvi del triangolo amoroso sopra citato, svelando i nomi dei tre protagonisti della storia, vogliamo darvi qualche piccolo suggerimento in modo da farvi accendere “qualche lampadina” in merito al discorso tradimento. Lo shock più grande di chi viene tradito è il non essersi accorto di niente, mai un’avvisaglia mai una sensazione…niente. Si arriva quindi a quel fatidico giorno in cui il proprio partner ti confessa il “fattaccio” e uno “cade letteralmente dal pero”.

Ecco vogliamo rivelarvi qualche piccolo segnale, ovviamente da prendere con le “pinze”, non è sicuramente un metodo standard e infallibile da applicare ad ogni situazione. Però, se il vostro partner tende a stare più lontano da casa, a stare in luoghi appartati, a togliere la suoneria per non dare “nell’occhio” in caso di ricezione di qualche messaggino, se tiene il telefono sempre con lo schermo rivolto verso il basso.

E ancora, un cambio improvviso di look, un atteggiamento aggressivo in caso di spiegazioni sul perché di questo cambiamento, il cambio di password finora condivise e un diverso approccio verso la sua vita di coppia, beh qualche domanda dovreste farvela.

L’attore famoso e l’ex moglie del suo migliore amico

Il cantante rompe il silenzio sul tradimento di sua moglie con il suo migliore amico, tra l’altro un attore molto famoso e in voga attualmente. Per chi non sapesse di questo evento successo tempo fa, stiamo parlando del flirt avvenuto tra Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio ai danni di Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni.

Sarcina si è lasciato andare ad una recente e lunga chiacchierata dove ha parlato di tutto, dalla sua dipendenza di sostanze stupefacenti, alla violenza vissuta nella sua infanzia, al suo rapporto con le donne, al tradimento della moglie Clizia Incorvaia, fino ad arrivare alla fine della sua amicizia fraterna con Riccardo Scamarcio.

Sarcina ha confessato di volersi dedicare esclusivamente al lavoro e ai suoi figli, ai quali deve tutto. Vuole fare in modo che i suoi eredi possano essere orgogliosi di lui e ha dichiarato che ha cambiato il modo di vedere le donne grazie a sua figlia Nina: “…Io le donne le dovevo uccidere, masticare, sputare. Ora, non è più così. Ci metto delicatezza, attenzione, poi magari mi innamorerò, accadrà…Mia figlia Nina mi ha fatto rinnamorare della femmina”.