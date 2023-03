Forum, sapete di chi è figlia Camilla? Lei sì che è una figlia d’arte

Camilla è uno dei volti più apprezzati di Forum, lo storico programma di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli. La ragazza sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, ma è figlia d’arte: suo padre è un famoso attore.

Forum, il celebre programma “legal” di Canale 5 saldamente guidato dalla giornalista Barbara Palombelli, ha lanciato un volto giovane che in poco tempo ha conquistato le simpatie del pubblico. Si tratta di Camilla, assistente e opinionista del tribunale più famoso della televisione. La ragazza, che si è fatta apprezzare con le sue “pillole”, ha lo spettacolo nel sangue, non solo per modo di dire.

Camilla, infatti, è una figlia d’arte: suo padre è il celebre attore romano Massimo Ghini. La ragazza nasce a Roma nel 1994, dal secondo matrimonio del padre con Federica Lorrai, e ha un fratello gemello, Lorenzo. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica, la Ghini ha deciso di intraprendere la strada dell’entertainment.

Oltre a Forum, Camilla ha partecipato, con una piccola parte, alla serie tv di Rai 1 “Raccontami” ed è anche una speaker radiofonica. La radio e la musica, infatti, sono due sue grandi passioni: ha collaborato con RTL 102.5 ed è anche tra i conduttori di Radio Zeta Future Hits live, insieme a Paola di Benedetto e Jody Cecchetto.

Su Radio Zeta, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, conduce anche l’Aperizeta, sempre in coppia con Cecchetto. Camilla ama la musica dei Maroon 5 ed è un’accanita spettatrice di X Factor. Con il padre Massimo condivide la fede romanista e segue il calcio con competenza e interesse. Nel suo cuore c’è da diversi anni Riccardo, un ragazzo qualche anno più grande di lei, che fa l’ingegnere e con cui già convive.

Camilla, amatissima dal pubblico di “Forum” ha lo spettacolo nel sangue: suo padre è un attore molto popolare

Al settimanale “Nuovo” ha dichiarato: “Riccardo è il mio opposto. Fa l’ingegnere, è un uomo introverso, molto calmo e non alza mai la voce. Stiamo insieme da anni e conviviamo da fine 2018, ma in realtà ci conosciamo da una vita: ci eravamo persi di vista e poi ci siamo ritrovati a una cena. Da quel momento tra noi è stato subito amore. Mio padre? Adora Riccardo e lo tratta come se fosse un figlio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Forum (@forummediaset)

Camilla di recente ha preso parte anche al film “Romantiche”, commedia firmata dall’attrice Pilar Fogliati, impegnata in un quadruplice ruolo e all’esordio dietro la macchina da presa.

L’assistente di Forum debutta così al cinema partecipando a una pellicola che vede tra gli altri interpreti Edoardo Purgatori, Diane Fleri e Giovanni Toscano. La Ghini e Pilar sono amiche sia sullo schermo che nella vita reale e dunque potrebbero tornare a collaborare in qualche progetto futuro.