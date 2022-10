Fabrizio Corona, il torbido retroscena su Ilary: “Ricordati cosa facevi a 16 anni”

L’imprenditore Fabrizio Corona ha rivelato un retroscena sull’adolescenza della showgirl Ilary Blasi.

Da diversi mesi Ilary Blasi è sulle pagine dei giornali di cronaca rosa di tutta Italia. Il motivo è tanto semplice quanto triste: è finito il suo matrimonio con Francesco Totti. I due si erano sposati nel 2005 e hanno avuto tre figli. Sembravano una coppia molto solida, ma poi si è scoperto che erano in crisi da anni e questa crisi è poi sfociata in diversi tradimenti da parte di entrambi.

Adesso sembra che l’ex calciatore stia continuando la relazione con Noemi Bocchi, che aveva cominciato mentre era ancora impegnato con l’ex compagna. Lei invece non avrebbe un nuovo fidanzato e si stanno preparando entrambi per andare in tribunale e ufficializzare la separazione.

In questo periodo è poi tornato alla ribalta Fabrizio Corona. Lui e la conduttrice televisiva non sono mai andati d’accordo perché lei non lo avrebbe mai perdonato per aver diffuso il gossip (poi rivelatosi falso) che il campione di calcio la avrebbe tradita con la showgirl Flavia Vento a pochi giorni dal matrimonio.

Ma la presentatrice dell’Isola dei famosi e il noto paparazzo si conoscevano da ben prima. Si conoscono, infatti, da quando lei era adolescente.

Fabrizio Corona, il retroscena scabroso su Ilary Blasi

Fabrizio Corona e Ilary Blasi si sono scontrati pubblicamente quando lei conduceva il Grande Fratello Vip alcuni anni fa (adesso lo show è al timone di Alfonso Signorini). Durante una puntata, infatti, lui era stato invitato per spiegare quale fosse la situazione con l’ex fidanzata Silvia Provvedi.

In questa occasione si è lasciato sfuggire una frase difficile da dimenticare. “Ricordati che cosa facevi a 16 anni, ricordati da dove vieni“. L’imprenditore si riferiva a quando la showgirl ancora non era famosa, ma stava cercando di entrare nel mondo dello spettacolo. All’epoca, la frase non venne spiegata, ma poi lui ha rivelato tutto nel suo libro Non mi avete fatto niente.

Ha raccontato di quando lei, ancora minorenne, si recò nella sua agenzia per partecipare ai provini come letterina per Passaparola, storico quiz show di Gerry Scotti. Secondo Lele Mora, infatti, sarebbe stata adatta al ruolo (come poi effettivamente è stato). Corona sostiene che, durante questo periodo, prima del provino, lei avrebbe iniziato a frequentare l’ambiente televisivo, intraprendendo alcune storielle con degli amici di lui. La showgirl ancora non ha replicato.