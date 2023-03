The Crooked Man: il nuovo HELLBOY è lui!

Svelato il volto del nuovo Hellboy per il film Hellboy: The Crooked Man. Ecco il nome dell’attore scelto per sostitutire Ron perlman e David Harbour: è già una star dei cinecomic.

A soli pochi giorni dall’annuncio ufficiale del nuovo reboot del franchise di Hellboy, abbiamo già un volto da immaginare truccato di rosso. Dopo il poco apprezzato film della saga de 2019, Millenium Media, la casa di produzione che si occupa di distribuire e produrre il nuovo e prossimo film del franchise, ha svelato chi sarà l’attore chiamato ad interpretare il protagonista.

Secondo Deadline, Millenium Media ha scelto un volto noto ai fan dei cinecomic, il ben noto Jack Kesy e, Jonathan Younger, co-presidente della Millenium Media, ha commentato così la scelta: “Jack Kesy è un attore dinamico che ha l’abilità di trasformarsi nel ruolo che gli viene assegnato. Il suo talento e la sua statura sono perfetti per il personaggio del giovane Hellboy. Sono rimasto molto colpito da lui mentre lavoravamo insieme al film The Outpost”.

La regia del film è stata affidata a Brian Taylor, noto per aver co-sceneggiato Jonah Hex nel 2010 e aver co-diretto il film Ghost Rider: Spirit of Vengeance l’anno successivo. In una recente intervista, il regista ha affermato che, nel pieno spiritodel personaggio di Hellboy, il film sarà vietato ai minori: pieno d’azione e violenza che hanno sempre caratterizzato il fumetto.

The Crooked Man: tutte le info

Come si può leggere dal teaser del progetto, The Hellboy: The crooked Man si sviluppa sulla seguente sinossi: “Bloccati nell’Appalachia rurale degli anni ’50, Hellboy e un agente del BPRD alle prime armi, scoprono una piccola comunit infestata da streghe e guidata da un diavolo locale con un inquietante legame con il passato del protagonista: The Crooked Man.”

Jack Kesy, l’attore scelto per interpretare Hellboy, è nato in Polonia ma cresciuto negli Stati Uniti. è nato nel 19686 e ha ottenuto successo grazie alla serie tv The Strain. Successivamente comparirà anche in film come Baywatch, 12 Soldiers e Death Wish. Ha anche lavorato al fianco di Micheal B. Jordan nel film di Stefano Sollima, Senza Rimorso,un film adattamento ai libri di Tom Clancy.

Il successo vero arriva con la sua parte nel film cinecomic Dead Pool 2, in cui interpreta il ruolo di Black Tom Cassidy, un mutande in grado di emettere dalle mani raggi di calore intensissimi e di manipolare la vita e la struttura vegetale.