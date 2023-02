Spielberg a Tom Cruise: “Maverick ha salvato il cinema”

Steven Spielberg ha voluto spendere parole di elogio per Tom Cruise e per il suo Top Gun: Maverick.

Le parole del regista nei confronti dell’attore e del secondo capitolo di Top Gun.

Tra i maggiori successi cinematografici del 2022, in termini di incassi e di apprezzamento da parte del pubblico, non può non essere inserito anche Top Gun: Maverick.

Top Gun Maverick: il maggior incasso del 2022

Il sequel di Top Gun, celebre film diretto da Tony Scott uscito nel 1986 che ha costituito il definitivo trampolino di lancio per la carriera d’attore di Tom Cruise, si è infatti rivelato, come ampiamente prevedibile, un vero e proprio successo al botteghino: con 718 milioni di dollari in Nord America e circa 770 nel resto del mondo, il film è stato quello con più incassi di tutto il 2022, raggiungendo tra l’altro il dodicesimo posto nella classifica delle pellicole che hanno fatto registrare il maggior incasso nella storia del cinema.

A tutto questo, si aggiunge poi il grande riconoscimento ricevuto da parte della critica. Top Gun: Maverick ha infatti ottenuto addirittura 6 candidature per i Premi Oscar del 2023. Le categorie sono quelle di miglior film, miglior sceneggiatura non originale, migliore canzone, miglior sonoro, miglior montaggio e migliori effetti speciali.

Le parole di Steven Spielberg su Tom Cruise

Al Beverly Hilton di Los Angeles si è tenuto il classico appuntamento dell’Oscar Luncheon, evento che come al solito ha riunito tutti i nominati proprio per i prossimi Premi Oscar. Un pranzo organizzato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences in onore di tutte quelle persone che si sono distinte in ambito cinematografico nel corso del 2022 e che hanno ottenuto la candidatura per l’attesissima serata degli Oscar del prossimo 12 marzo al Dolby Theatre sempre di Los Angeles.

Si parla per la precisione di più di 180 candidati, che si sono conosciuti tra di loro e che hanno poi posato insieme per la classica fotografia ufficiale. Tra i presenti, anche Steven Spielberg e Tom Cruise, che si sono salutati con un abbraccio.

E qui si ritorna a Top Gun: Maverick. Ad elogiare il film che ha visto il ritorno di Tom Cruise nei panni di Pete Mitchell è stato proprio il famoso regista, che in passato aveva diretto l’attore in film come La Guerra dei Mondi e Minority Report e che si era battuto di recente affinché la pellicola non fosse distribuita solo e soltanto in streaming dopo i ritardi dovuti alla pandemia da Covid 19.

Queste alcune delle dichiarazioni rivolte allo stesso Tom Cruise da parte del regista: “Hai salvato Hollywood. E potresti aver salvato anche la distribuzione“. Spielberg ha poi proseguito: “Seriamente, Top Gun Maverick potrebbe aver salvato l’intero settore delle sale cinematografiche“.