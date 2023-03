Mixed by Erry: trama, trailer e cast del film

Il nuovo interessantissimo film diretto da Sydney Sibilia.

La trama, il cast e il trailer del film di produzione italiana, arrivato nei cinema giovedì 2 marzo.

Nella giornata di giovedì 2 marzo è finalmente arrivato nei cinema italiani l’atteso nuovo film di Sydney Sibilia. Stiamo parlando di Mixed by Erry, una pellicola che oscilla tra i generi della commedia e del drammatico e che è basata su una storia vera.

Sydney Sibilia, nato a Salerno nel 1981, si è cimentato con successo in quello che rappresenta il suo quinto lungometraggio. I suoi primi lavori da regista hanno avuto a che fare con la trilogia composta da Smetto quando voglio del 2014, Smetto quando voglio – Masterclass del 2017 e Smetto quando voglio – Ad honorem sempre del 2017. In seguito, è poi arrivato anche L’incredibile storia dell’Isola delle Rose del 2020, l’ultimo lavoro prima di questo sorprendente Mixed by Erry.

Mixed by Erry: la trama

Mixed by Erry si basa come detto su una storia vera. La trama è infatti incentrata sulle vicende che vedono protagonista Enrico Frattasio. Erry, questo il suo soprannome, arriva a creare negli anni Ottanta una vera e propria impresa attraverso il commercio di musicassette contraffatte che verranno vendute con successo non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale.

La pellicola, che assume prevalentemente fin da subito i toni della commedia, ci mostra dunque l’esempio forse più noto e celebre della pirateria musicale italiana. Una storia che all’interno degli ambienti di Napoli era diventata quasi una sorta di leggenda metropolitana con al centro i sogni di Enrico Frattasio.

Uno dei tre figli di un operatore di commercio, Erry riesce un giorno a farsi assumere in un negozio di elettrodomestici. Nel retrobottega, il nostro protagonista, grande amante della musica e con il sogno di diventare un dj, inizia a realizzare delle musicassette allo scopo di guadagnare più soldi. La cosa diventa presto molto seria. Il tutto si traduce infatti in un giro di affari che garantisce a Enrico enormi guadagni.

La storia, sia quella del film che quella reale, si conclude infine con l’arresto e con la condanna a quattro anni e mezzo di carcere. Il vero Enrico, dopo aver pagato il reato della pirateria, ripartirà con la propria vita con la gestione di una piccola azienda di scatole.

Mixed by Erry: il cast

Per quanto riguarda il cast di Mixed by Erry, la parte principale di Enrico Frattasio è stata interpretata da Luigi D’Oriano, al suo esordio sul set. La pellicola è stata la prima esperienza in assoluto anche per Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo, che hanno vestito rispettivamente i panni di Peppe e Angelo Frattasio.

A completare il cast nei ruoli di padre e madre del protagonista Adriano Pantaleo e Cristiana Dell’Anna, con Fabrizio Gifuni che ricopre invece il ruolo del discografico milanese che si fa attrarre dalle attività di Enrico.

Mixed by Erry: il trailer

Il trailer del film, prodotto dalla casa indipendente di Groenlandia srl creata nel 2014 dallo stesso Sibilia e distribuito dalla 01 Distribution, era stato diffuso lo scorso 4 febbraio.