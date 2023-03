Il nuovo trailer di The Blackening, la commedia horror con Grace Byers

È arrivato il nuovo trailer della commedia horror più chiacchierata del 2023, stiamo parlando del film The Blackening con Grace Byers. La storia è un mix parodiato dei film horror più terrificanti di sempre.

Nell’era della parità delle etnie, anche il cinema finalmente sembra aver abbracciato questo “movimento”, che in realtà dovrebbe essere normale in una Società civile, in quanto dovremmo essere già considerati tutti uguali a prescindere dal luogo di nascita. Comunque, visto che così non è mai stato, non sorprende che ci sia il bisogno di portare sul grande schermo, un film composto da sola “gente di colore” per far capire al mondo dello spettacolo che c’è posto per tutti.

Ecco quindi arrivare il trailer della nuova commedia horror, The Blackening, con Grace Byers.

La sinossi ufficiale di The Blackening

The Blackening è la nuova commedia horror che uscirà nelle sale cinematografiche il 16 giugno 2023. Sappiamo che all’interno del film, saranno parodiati film come Scream, Saw, The Cabin in the woods e così via. Ci saranno tutti gli stereotipi dei maggiori film horror visti in una chiave di lettura comedy, con un cast “total black”, i quali interpreteranno la storia a modo loro.

Come si legge nella sinossi ufficiale:

“La commedia horror è incentrata su un gruppo di amici neri che si riuniscono per un weekend di Juneteenth solo per ritrovarsi intrappolati in una cabina remota con un killer contorto. Costretti a giocare secondo le sue regole, gli amici si rendono presto conto che questo non è un gioco di m****”.

Il cast di The Blackening

La nuova commedia horror, The Blackening, è uno di quei film maggiormente attesi del 2023, grazie alla storia dallo humor pungente ma che funziona. Come si può vedere dal trailer, il film vale la pena di essere visto. Al suo interno è previsto un cast d’eccezione, troviamo infatti Antoinette Robertson, Dewayne Perkins, Sinqua Walls, Grace Byers, X Mayo, Melvin Gregg, Jermaine Fowler, Yvonne Orji e Jay Pharoah.

The Blackening è stato diretto e prodotto da Tim Story, il quale si è basato a sua volta sulla sceneggiatura di Tracy Oliver e Dewayne Perkins. Il film sarà presente al cinema a partire dal 16 giugno 2023.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, ha già raccolto alcune recensioni molto positive, come quella rilasciata da Joe Lipsett per BD: “…The Blackening fonde commenti sociali sull’esperienza nera nell’America contemporanea con convention slasher in modo molto divertente. L’umorismo ha successo, la violenza è divertente e spesso sfacciata, e i personaggi sono adorabili. In un film slasher, questo dice molto…”.