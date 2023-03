Alien: anche Isabela Merced nel nuovo film della saga

L’attrice Isabela Merced all’interno del cast del nuovo capitolo della saga di Alien.

L’attrice è nota anche per la sua partecipazione a Transformers – L’ultimo cavaliere di Michael Bay.

Proseguono i lavori al nuovo attesissimo capitolo della celebre saga cinematografica di Alien. Un’ultima importante notizia per quanto riguarda la pellicola è ora quella dell’inserimento all’interno del cast di Isabela Merced.

Isabela Merced nel cast di Alien

Dopo una lunghissima attesa e diverse voci poi smentite, è stato finalmente avviato il progetto relativo al nuovo film della saga che ha segnato a suo modo non solo il cinema horror ma anche e soprattutto quello fantascientifico.

Non si sa ancora nulla per quanto riguarda la data di uscita del film, ma pian piano sta iniziando però ad essere definito il cast della pellicola. Tra gli attori che vi prenderanno parte c’è anche Isabela Merced. Statunitense di origini peruviane, l’attrice classe 2001 è diventata famosa grazie al ruolo di CJ Martin nella serie tv di Nickelodeon 100 cose da fare prima del liceo.

Subito dopo, è poi arrivata la partecipazione a Transformers – L’ultimo cavaliere diretto da Michael Bay e quinto capitolo della famosa saga. Una parte cui hanno fatto seguito quelle in altri film come Soldado di Stefano Sollima del 2018, Dora e la città perduta di James Bobin del 2019, e per ultimo Rosaline di Karen Maine del 2022.

Il quinto capitolo della saga

Messo in stand-by per un bel po’ di tempo, il quinto film di Alien è finalmente diventato realtà. Il primo storico film del 1979 di Ridley Scott resta probabilmente ancora oggi uno dei migliori film della storia del cinema. Un vero e proprio capolavoro seguito poi da Aliens – Scontro finale del 1986 di James Cameron, Alien 3 del 1992 di David Fincher, e da Alien – La clonazione del 1997 di Jean-Pierre Jeunet.

A ben quindici anni di distanza dal quarto capitolo è poi arrivato nelle sale il prequel Prometheus nel 2012 seguito da Alien: Covenant nel 2017, due film che hanno ricevuto pareri contrastanti da parte di pubblico e critica.

A dirigere Alien 5, il cui titolo ufficiale è Alien: Romulus, ci sarà Fede Alvarez. Per il regista uruguaiano si tratterà del quarto lungometraggio in totale dopo La casa del 2013, Man in the dark del 2016 e Millennium – Quello che non uccide del 2018. Progetto della Disney e in parte anche della 20th Century Fox, il film, prodotto da Ridley Scott, sarà indirizzato esclusivamente al piccolo schermo per via di un accordo con Hulu. Una ripetizione di quanto già visto con il film Prey.