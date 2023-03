The Best Man: il nuovo esclusivo trailer con Luke Wilson e Dolph Lundgen

Dolp Lundgren e Luke Wilson insieme per un nuovo film d’azione targato Saban Films: The Best Man. Ex soldati e mercenari in un confronto all’ultimo sangue. Ecco il trailer.

Finalmente è stato rilasciato il trailer del nuovo film di Shane Dax Taylor con protagonisti Luke Wilson, conosciuto per aver preso parte ai film Vacancy e I Tenenbaum, e Dolph Lundgren, anche lui famoso per i suoi ruoli in Rocky IV e The Expendables.

The Best Man è un film thriller d’azione, adrenalinico e dinaimico che narra la storia di una squadra di spietati mercenari che occupano con la forza un hotel di periferia costringendo ex soldati delle operazioni speciali, che in quella stessa zona stavano celebrando il matrimonio del loro migliore amico, ad intervenire prima che sia troppo tardi. Dovranno fare affidamento al loro ingegno e alla loro astuzia e bravura, riportando in auge gli anni d’oro del loro addestramento per cercare di rispondere all’assalto e liberare gli ospiti dell’hotel tenuti in ostaggio.

La sceneggiatura del film è stata affidata a C. Alec Rossel e Shane Dax Taylor, che oltre ad avere esperienza come regista, e a dirigere il film stess, di film d’azione e thriller, ha anche scritto in precedenza la sceneggiatura di quasi tutti i film che ha diretto. Nel cast anche: Brendan Fehr, Nicky Whelan, Scout Taylor- Compton e Scott Martin.

Luke Wilson e Dolph Lundgen per la prima volta insieme per The Best Man

Prima volta sul set per i due attori specializzati in film d’azione: Luke Wilson e Dolph Lundgen lavoreranno fianco a fianco in questo adrenalinico film Thriller.

Come possiamo vedere, il trailer si apre con gli invitati al matrimonio che arrivano nel remoto resort dove si terrà il matrimonio nel fine settimana. Il concierge dell’hotel li accoglie promettendo loro un weekend ricco di eventi, tuttavia, le sue parole sono intrise di un sottotono leggermente minaccioso mentre dice: “Tu e la tua festa di matrimonio avrete l’intero resort per voi, ma non commettete errori, questo è un fine settimana che voi e i tuoi ospiti non lo dimenticheranno mai.” Gli ospiti si sistemano e la coppia attende felicemente il loro divertente grande giorno, ma a metà della cerimonia mentre il prete si unisce alla coppia, scoppia il caos completo mentre il resort viene pesantemente attaccato da un gruppo di mascherati e mercenari pesantemente armati.

Oltre a Lundgren e Wilson, nel cast di The Best Man troviamo anche Scout Taylor-Compton, Nicky Whelan e Brendan Fehr. Shane Dax Taylor ha diretto il film da una sceneggiatura di C. Alec Rossel che l’ha sviluppato sulla base della storia di Daniel Zirilli. I produttori del film includono Michael Slifkin, Scott Martin e Jack Sheehan di Archstone Entertainment e Zirilli, mentre Matthew Helderman e Luke Taylor di BondIt Media Capital sono i produttori esecutivi.

La produzione indipendente è stata acquisita lo scorso anno da Saban Films che si occupa della distribuzione. The Best Man uscirà in sale USA il 21 aprile e sarà anche reso disponibile in digitale e on demand.