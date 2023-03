Peter Pan & Wendy: ecco il trailer del nuovo live-action Disney

Dopo le prime immagini, ecco arrivare finalmente il primo trailer del nuovo live-action firmato Disney, Peter Pan & Wendy. Da quello che possiamo vedere sarà un film veramente molto entusiasmante.

I cartoni animati della Disney si sa, sono pietre miliari dell’animazioni, le quali rimarranno per sempre nel cuore delle varie generazioni che sono cresciuti con le loro storie. Da quando le storie di Walt Disney sono diventati anche live-action, non tutti ne sono rimasti molto felici, anche perché molti film, per ovvi motivi, hanno dovuto modificare le scene rispetto ai cartoni animati originali.

Dopo aver visto il primo trailer ufficiale del nuovo film della Disney, Peter Pan & Wendy, siamo speranzosi nel dire che questo live-action potrà unirsi al gruppo di quelli più graditi, usciti finora. Pare che l’evolversi della storia sarà veramente molto simile a quello che abbiamo visto nel cartone animato.

Si torna sull’Isola che non c’è

Se anche voi non vedete l’ora di tornare sull’Isola che non c’è, siamo lieti di informarvi che dal 28 aprile, sulla piattaforma di streaming Disney+, potrete finalmente tornarci. Per chi non avesse il navigatore a disposizione, ricordiamo che per salutare Wendy, Peter, Trilly, Capitano Uncino la sua ciurma e tutti i bimbi sperduti, dovrete seguire la “seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino“.

Una delle storie più amate di sempre, sta per tornare alla ribalta, grazie al nuovo live-action Disney, Peter Pan & Wendy. Il film si baserà ovviamente sul cartone di Peter Pan uscito nel 1953, ispirato a sua volta dall’omonimo romanzo di James Matthew Barrie.

Anche in questa circostanza, la storia si concentrerà sul “ragazzo che non voleva crescere”, Peter Pan, il quale risiede stabilmente insieme a Trilly e ai bimbi sperduti sull’Isola che non c’è. Qui tra avventure e scorribande si divertono a sfidare il temibile Capitano Uncino e la sua ciurma di pirati. Ancora una volta rivivremo quell’affetto puro e innocente di Peter verso la “sua” Wendy, la quale insieme ai suoi fratelli, lo seguirà in quel mondo fantastico dove tutti i bambini possono volare, basta solo crederci veramente.

Il trailer di Peter Pan & Wendy

Peter Pan & Wendy è il nuovo live-action Disney, che uscirà sulla piattaforma di streaming, Disney+ a partire dal 28 aprile 2023. Questa volta la storia non si concentrerà solo su Peter Pan, ma ci farà conoscere molto più da vicino Wendy e la fatina Trilly. Da come possiamo vedere dal primo trailer ufficiale appena uscito, la storia sarà molto simile a quella del cartone animato e inoltre la sceneggiatura si è liberata dei pesanti stereotipi che si erano creati via via negli anni.

Il cast d’eccezione poi fa di questa storia, una delle punte di diamante della Disney. Troveremo infatti Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy), Jude Law (Capitano Uncino), Yara Shahidi (Trilly) e così via.

Peter Pan & Wendy, scritto e diretto da David Lowery, sarà disponibile su Disney+ dal 28 aprile, nell’attesa potrete guardare il primo trailer ufficiale appena rilasciato.