Lo Strangolatore di Boston: il trailer ufficiale del nuovo film con Keira Knightley

È uscito il trailer ufficiale del nuovo film thriller con Keira Knightley, Lo strangolatore di Boston. La storia è basata su un fatto di cronaca realmente accaduto negli anni ’60.

Purtroppo i serial killer non esistono soltanto nei film in quanto questi folli soggetti, possono nascondersi dietro chiunque là fuori. I giornali di cronaca di tutto il mondo sono pieni di fatti del genere, assassini che hanno sempre lo stesso modus operandi, ma talmente imprevedibili da costringere a formare speciali agenti di polizia, i profiler, che cercano di studiare le loro abitudini, per tentare di fermarli.

In passato tutti questi paroloni non esistevano e soprattutto non esistevano queste figure specializzate. Tutto questo è possibile vederlo nel nuovo film thriller true crime con Keira Knightley, Lo strangolatore di Boston, basato su una storia vera avvenuta negli anni ’60. Ecco il trailer ufficiale appena rilasciato.

Chi parteciperà a questo film?

Lo strangolatore di Boston, è il nuovo film thriller true crime con Keira Knightley, il quale uscirà sulla piattaforma di streaming di Disney +, nella sezione Star a partire dal 17 marzo. Oltre alla bella Keira, famosa per aver recitato in film come Orgoglio e pregiudizio, The Imitation Game, Tutto può cambiare, Pirati dei Caraibi, Love Actually e così via, al suo fianco reciteranno altrettanti nomi importanti.

Troveremo Carrie Coon, conosciuta per aver partecipato a L’amore bugiardo – Gone Girl, Ghostbusters: Legacy, Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame, The Leftovers – Svaniti nel nulla e così via. Oltre alle due protagoniste nel cast troveremo anche Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Morgan Spector, Bill Camp e Chris Cooper.

Il film è stato scritto da Matt Ruskin, il quale ha voluto approfondire un fatto di cronaca avvenuto a Boston, di cui ha sentito parlare fin da quando era adolescente. Oltre a lui come produttore (e produttori esecutivi) troveremo anche Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Michael Pruss, Josey McNamara e Tom Ackerley. Michael Fottrell e Sam Roston.

Lo Strangolatore di Boston: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film – HD

La trama de Lo strangolatore di Boston

La trama del film, Lo strangolatore di Boston, racconta la storia dal punto di vista delle due giornaliste che realmente negli anni ’60, si sono interessate del caso, Loretta McLaughlin e Jean Coole, le quali hanno capito fin da subito che i vari omicidi irrisolti, potevano essere stati commessi tutti dalla stessa persona. Le due indagheranno da sole, cercando le prove da fornire alle autorità competenti, i quali non le prenderanno sul serio, essendo una società ancora molto maschilista. Le due donne si batteranno in prima linea, rischiando addirittura la vita pur di inseguire il misterioso serial killer.

Grazie al trailer ufficiale appena visionato, questa storia diventa ogni giorno che passa sempre più intrigante. Lo strangolatore di Boston, il nuovo film thriller true crime con Keira Knightley, sarà disponibile su Disney +, nella sezione di Star, a partire dal 17 marzo 2023. In America sarà trasmesso sull’emittente Hulu.