Mary e lo spirito di mezzanotte: rilasciate le prime immagini e la prima clip del film

Rilasciate le prime immagini e la prima clip del nuovo film d’animazione, Mary e lo spirito di mezzanotte. I bellissimi paesaggi della clip fanno accrescere l’attesa per quando il cartone, sarà finalmente disponibile al cinema.

I cartoni animati, non sono solo per bambini, sono storie che vengono seguite da grandi e da piccini. In un mondo fatto di caos, stress e terribili fatti di cronaca che succedono ogni giorno, i film d’animazione sono quella piccola valvola di sfogo che ognuno di noi si concede per non impazzire. A volte per distrarsi dall’ansia di tutte le responsabilità, basterebbe ritagliarsi quell’oretta e guardarsi un bel cartoon, il quale non essendo impegnativo, permette al nostro cervello di rilassarsi e ricaricarsi di emozioni positive.

A proposito di emozioni positive, se volete assorbirne un po’, non dovrete fare altro che guardare le nuove immagini e la nuova clip del nuovo film d’animazione, Mary e lo spirito di mezzanotte.

Il settimo cortometraggio di Enzo D’Alò

Mary e lo spirito di mezzanotte, è il nuovo cartoon ideato da Enzo D’Alò, basato sul romanzo di Roddy Doyle, La gita di mezzanotte. Il film, presentato da poco al Festival di Berlino, nella sezione “Generation Kplus”, vuole dare quel senso di pace e armonia che lo spettatore potrà apprezzare grazie alla purezza delle immagini e alle musiche di David Rhodes.

Come sappiamo tutti bene, Enzo D’Alò non è nuovo a questi generi di lavori, tra i tanti suoi cortometraggi, ricordiamo quelli storici, come La freccia azzurra e La gabbianella e il gatto. Sarà possibile vedere il nuovo cartone, Mary e lo spirito di mezzanotte, nei cinema italiani dal 9 novembre 2023 in poi.

La trama di Mary e lo spirito di mezzanotte

Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo D’Alò, racconta di un viaggio emozionante in cui si cimenterà la protagonista Mary, la quale ha un sogno nel cassetto, diventare una famosa, chef. Grazie al sostegno di nonna Emer, la quale ha sempre incoraggiato la nipotina a realizzare i suoi sogni, Mary si potrà così confrontare con 4 generazioni di donne, dalle quali potrà apprendere molto.

Questo progetto, di cui possiamo vedere la prima clip rilasciata, ha reso molto fiero D’Alò, il quale ha dichiarato:

“Sono profondamente orgoglioso di partecipare alla Berlinale, un Festival così attento ai contenuti per le nuove generazioni…È una storia, questa, in cui ogni spettatore non potrà fare a meno di identificarsi e commuoversi, fino a restarne dolcemente coinvolto. Mary, Scarlett, Emer e Tansey ci permetteranno di affrontare le nostre contraddizioni nella speranza di risolverle con l’ironia e la leggerezza di una fiaba animata”.