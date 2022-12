Una Notte al Museo, La Vendetta di Kahmunrah, il trailer del film d’animazione

Arriva al cinema Una notte al museo – La vendetta di Kahmunrah, adattamento animato del nuovo capitolo della saga iniziata da Ben Stiller. Ecco il trailer.

Dal 9 dicembre sarà disponibile su Disney+ Una notte al museo – La vendetta di Kahmunrah. Si tratta di un nuovo capitolo della serie di Una notte al museo, ma con una grande novità: per la prima volta, si tratterà di un film d’animazione e non più un live action come i titoli precedenti. Solo poche ore fa è approdato online anche il trailer.

Da poche ore il pubblico può vedere il trailer del nuovo capitolo animato di Una notte al museo. La saga è iniziata nel 2006 e vedeva diversi attori famosissimi tra i suoi personaggi principali, tra cui ovviamente Ben Stiller. L’attore interpretava il custode Larry Daley, che durante un turno notturno al Museo di Storia naturale di New York. Qui scopriva che al calar del sole, i vari protagonisti di ogni settore del museo prendevano vita, dai fossili alle mummie.

La pellicola ebbe un enorme successo, tanto che ha avuto due sequel: Una notte al museo 2 – La fuga nel 2009 e Una notte al museo – Il segreto del faraone nel 2014. Nel 2022 uscirà il terzo sequel, che però sarà sotto forma di cartone animato.

Una notte al museo – La vendetta di Kanhmunrah, la trama

Sono passati tanti anni dalle avventure del primo Una notte al museo, tanto che questa volta il protagonista non sarà il custode Larry (Ben Stiller), ma suo figlio adolescente Nick. Il ragazzino conosce bene i segreti del museo e si sente a suo agio con i numerosi ed eccentrici personaggi storici che lo abitano.

Tuttavia, una notte la mummia Kanhnunrah fugge dal suo sarcofago, con l’obiettivo di tornare in vita anche nel mondo reale, lontano dal Museo di Storia naturale della città. Ha intenzione, infatti, di vendicarsi e di mandare sulla Terra un esercito di guerrieri dall’Aldilà, guidati da Seth, dio della distruzione e del chaos.

Il film d’animazione è diretto da Matt Danner e prodotto da Shawn Levy, precedente regista degli altri tre film. Da quanto si può vedere dal trailer, si prospetta come una pellicola emozionante e divertente, coerente e in linea con il franchise. Riuscirà Nick a respingere Seth e Kanhnunrah e riportare l’ordine? Si rivelerà all’altezza del padre, protagonista dei capitoli precedenti? Dovremo aspettare il 9 dicembre per scoprirlo: accedete sul vostro account Disney+ per vederlo.