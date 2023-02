Ray Liotta riceverà la stella sulla Hollywood Walk Of Fame

A nove mesi dalla sua morte, il celebre attore Ray Liotta, riceverà la stella sulla Walk of Fame. Accetterà la stella al posto di Ray, sua figlia Karsen Liotta.

Nonostante Ray Liotta sia ormai morto da 9 mesi, i suoi fan, i suoi colleghi e la sua famiglia fanno ancora fatica a crederci. È successo talmente tanto inaspettatamente che il dolore è ancora molto forte. Per ricordare per sempre un grande attore, Ray riceverà la stella sulla Walk of Fame, la quale sarà accettata dalla figlia Karsen, la quale presidierà alla cerimonia al posto del padre.

Ray aveva ancora molto da dare

Ray Liotta era un grande attore, famoso per pellicole che rimarranno nella storia del cinema, veri e propri film cult che nessuno potrà mai dimenticare. Chi non ha mai visto almeno una volta film quali Something Wild, Field Of Dreams, Quei bravi ragazzi e molti altri?

Ray Liotta è morto nel sonno all’età di 67 anni lo scorso 26 maggio a Santo Domingo, in maniera del tutto inaspettata. Ancora sotto shock tutte le persone che lo conoscevano e che gli volevano bene, non si danno pace. Ray era riuscito a girare diversi film poco prima di morire, tra i quali Cocaine Bear, Fool’s Paradise, The Substance e Clash e altri ancora, i quali usciranno tutti postumi alla sua morte.

Un mito che rimarrà negli annali

Il grande attore hollywoodiano Ray Liotta a distanza di 9 mesi dalla sua morte fa ancora parlare di lui, in quanto sarà inserito nella Walk of Fame, con una cerimonia che si terrà il 24 febbraio al 6201 di Hollywood Blvd.

A ritirare la stella ci penserà sua figlia, nonché attrice, Karsen Liotta, la quale si è detta subito molto onorata di questo grande riconoscimento alla memoria del padre. Durante la cerimonia, Elizabeth Banks e Taron Egerton, renderanno omaggio a Ray, ricordandolo soprattutto nella loro ultima collaborazione per il film, Cocaine Bear.

La Banks è ancora amareggiata per la morte del collega Liotta e ha espresso su di lui queste parole: “Quando un attore del calibro di Ray si fida di te come regista, è un dono. Ma Ray mi ha dato molto di più. Mi era stato detto in passato dai produttori di Hollywood che gli uomini non mi avrebbero seguito, che non potevo dirigere l’azione per questo. Il rispetto di Ray per me come regista, attrice e artista, come suo capo sul set, significava tutto per me…”.

Anche Ana Martinez, produttrice della Hollywood Of Fame ha voluto ricordare Ray Liotta così: “I personaggi che ha interpretato saranno sempre impressi nella storia del cinema di Hollywood”.