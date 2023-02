“Si è visto qualcosa di troppo o sbaglio?”: imprevisto in diretta a Una Voce per San Marino

Nella serata di sabato si è chiusa la seconda edizione di Una Voce per San Marino.

L’imprevisto occorso a Jonathan Kashanian nel corso della trasmissione. Nella sera di sabato 25 febbraio si è chiusa l’edizione 2023 di Una Voce per San Marino. Una manifestazione che è nata dalla collaborazione tra Media Evolution, la Segreteria di Stato per il Turismo e la San Marino RTV.

Una sorta di Sanremo bis, esperimento riuscitissimo l’anno passato e che ha l’obiettivo principale di designare i rappresentanti della Repubblica di San Marino in vista dell’Eurovision Song Contest di quest’anno.

Il vincitore di Una Voce per San Marino

Una Voce per San Marino era cominciato lo scorso 28 ottobre. Un cammino lungo in pratica ben quattro mesi, che hanno visto andare in scena le sfide a colpi di esibizioni sul palco tra 22 partecipanti, ognuno dei quali spinto dal grande obiettivo della partecipazione all’Eurovision che si svolgerà per questo 2023 a Liverpool.

La lunga serata della finale di sabato ha visto sfidarsi tra i tanti artisti in gara Eiffel 65, Roy Paci e il vincitore dell’ultimo X Factor Lorenzo Licitra. A succedere ad Achille Lauro, vittorioso nell’edizione del 2022, sono stati i Piqued Jacks grazie al loro brano Like an animal. Gli altri due gradini del podio sono spettati a Le Deva e a XGIOVE, mentre gli Eiffel 65 hanno chiuso invece al quinto posto.

L’imprevisto della serata

lord give me strenght also hashtagging #FestivalDaCancao2023 so you can all enjoy THIS #UnaVocePerSanMarino pic.twitter.com/mn1y3IF98a — sтevan 🦞♦️ (@ImStevan) February 25, 2023

Tra le tante canzoni in gara e gli altrettanto numerosi ospiti, la serata di Una Voce per San Marino non si è fatta mancare nemmeno qualche curiosa gaffe. Coinvolto, suo malgrado, il presentatore Jonathan.

Più o meno a metà serata, ha avuto luogo un collegamento tra Jonathan e Irol, ovvero l’inviato al San Marino Outlet Experience. Quest’ultimo si è posizionato vicino ai camerini, il che ha fatto apparire in diretta le immagini di persone intente a cambiarsi.

“Adesso vorrei collegarmi con il backstage e con il dietro le quinte del San Marino Outlet Experience. Mi collego con il nostro inviato Irol. Ciao Irol! Qui sta andando tutto alla grande. Lì invece che succede? Ormai si è esibita quasi la metà degli artisti. Ora siamo alla quindicesima canzone in gara. Dalle tue parti che si dice?“.

Queste alcune delle parole del conduttore, che nel rivolgere questa domanda si rende conto dell’imprevisto: “No ma aspettate, scusate un attimo! Irol, spostati subito da lì che si stanno cambiando. Si cambiano e sono senza vestiti, e noi siamo in diretta. Ma cosa ridete? Avvisatemi prima. Ma si è visto qualcosa di troppo?”

Un imprevisto che ha animato a suo modo la finalissima della seconda edizione di Una Voce per San Marino.