Ilary Blasi sorpresa a Firenze: niente Bastian, ecco con chi era

Ilary Blasi si è concessa una rilassante vacanza a Firenze insieme ad una persona molto importante per lei. Non era con Bastian, ecco chi l’ha accompagnata.

La bella conduttrice televisiva Ilary Blasi è arrivata a sorpresa nella Culla del Rinascimento per ammirare le meraviglie della città. Il fatto curioso però è che Ilary non ha passeggiato per le vie di Firenze con Bastian, ma con un’altra persona. Ecco con chi era.

La vacanza a Firenze di Ilary Blasi

Dopo un periodo iniziale di isolamento social da dopo separazione, Ilary Blasi è tornata al centro del gossip, deliziando i suoi fan con foto e video dei luoghi che sta visitando. Ultimamente si è concessa una bella vacanza in una delle città più belle d’Italia, stiamo parlando di Firenze. Il suo odore di “storia e cultura” echeggia ancora nell’aria, è impossibile non innamorarsi dei suoi borghi, delle sue opere architettoniche e delle sue cattedrali.

Appena arrivata in albergo, Ilary ha trovato una camera addobbata a festa, trovando addirittura le foto della sua famiglia sul comodino. Ovviamente queste e tutte le foto del soggiorno sono state ampliamente fotografate e condivise con i suoi fan sui social. Se la Blasi si sta godendo il momento, il suo ex marito, Francesco Totti sta vivendo un periodo molto brutto, in quanto ha da poco scoperto che la sua compagna soffre di una patologia terribile.

Noemi Bocchi infatti, ha dichiarato di avere la diastasi addominale, una patologia che può sopraggiungere alle donne dopo la gravidanza. Se Francesco ha dichiarato di volerle stare vicino in questo momento di dolore, la bella Ilary si sta godendo le vie della città, incurante della situazione.

Con chi era Ilary?

Ilary Blasi, ha deciso di concedersi una meritata vacanza prima di iniziare le riprese de l’Isola dei Famosi, nella bella città di Firenze. In albergo Ilary non era da sola, ma…colpo di scena, non era con il “suo” Bastian. Ci sarà già aria di crisi?

Niente paura, la storia tra Ilary e Bastian per il momento procede a gonfie vele, i due infatti si sono da poco ritrovati in Germania, nella casa di lui, dove la ex signora Totti l’ha raggiunto per una visita romantica. Essendo che la sua dolce metà è rimasta a casa, Ilary a Firenze c’è andata con la sua mamma, Daniela Serafini, la quale l’ha accompagnata molto volentieri in questo tour di bellezza e storia.

Tra le tante foto che la Blasi ha pubblicato, la più bella rimane quella di lei mentre “bacia” la meravigliosa Cupola del Brunelleschi.