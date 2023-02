Jason Segel ha creato una figura maschile completamente unica nel film “Non mi scaricare”

Il film Non mi scaricare con Jason Segel, ha creato una figura maschile completamente diversa da quella a cui siamo abituati a vedere. Il protagonista è così tanto fragile e comune da essere amato dal pubblico.

In tutti i film a cui siamo abituati a guardare, il protagonista maschile per essere considerato macho deve essere sempre sicuro di sé, completamente freddo e privo di emozioni. La realtà ovviamente è molto diversa, a questo deve aver pensato Jason Segel quando ha scritto il film Non mi scaricare. Il “suo personaggio” ha dato vita ad una figura maschile completamente unica nel suo genere.

Per chi non avesse visto il film

Non mi scaricare o Forgetting Sarah Marshall, nel titolo originale, è un film scritto e interpretato dal grande Jason Segel nel 2008. La pellicola è stata diretta da Nicholas Stoller, qui al suo primo ruolo come regista.

Il film segue la vita del romantico Peter Bretter, un “mediocre” compositore che ama e idolatra la sua fidanzata famosa Sarah Marshall, la quale dall’oggi al domani decide di lasciarlo senza troppa empatia. Peter ovviamente cade in uno stato depressivo e decide così di prendersi una vacanza rigenerativa alle Hawaii, lontano dalla sua ex e dal suo ricordo. Sfortunatamente per lui, nel suo stesso albergo troverà Sarah insieme al suo nuovo fidanzato, il classico “bello ma str*zo”, il quale più che di Sarah è innamorato dell’idea di farsi vedere in giro con la bella attrice, una sorta di conquista.

In tutta questa complicata vicenda, Bretter farà la conoscenza della receptionist dell’albergo, Rachel, la quale gli starà vicino in maniera disinteressata e gli mostrerà un’altra faccia di quello che dovrebbe essere l‘amore vero e genuino. Peter quindi dovrà decidere se continuare a seguire Sarah Marshall come un cagnolino o emergere e vivere una nuova vita con Rachel.

Peter Bretter un uomo reale

Jason Segel, con la sua interpretazione nel film Forgetting Sarah Marshall, ha creato una figura quasi mitologica, oseremmo dire, di quello che potrebbe essere un uomo in tv. Generalmente gli uomini forti vengono tutti rappresentati come super tosti, troppo impegnati con le loro azioni da macho per fare emergere il loro lato sensibile. Nella vita reale però ci sono molti più Peter Bretter di quello che pensiamo, uomini sensibili che piangono se la ragazza li lascia.

Al mondo però non piace vedere la fragilità dell’uomo. Se non sono tutti come Walker Texas Ranger, Thor o Fonzie non li vogliamo, il lato romantico viene ormai visto come un difetto.

Per questo Jason Segel nel film Non mi scaricare ha creato una figura maschile completamente diversa e unica nel suo genere. Ha aperto la porta a personaggi successivi che sarebbero arrivati dopo, come per esempio Ted Mosby nella serie tv How I Met Your Mother e Leonard Hofstadter in The Big Bang Theory.