Achille Lauro a teatro: tutti gli appuntamenti tra Napoli e Bari

Nuove date previste per l’Achille Lauro Unplugged a teatro, con nuove location in programma. Ecco tutti gli appuntamenti divisi per città, da Napoli a Bari.

La voce rock di Achille Lauro che fa ballare e cantare le nuove generazioni con le sue canzoni, attira i suoi fan come il miele attira le api.

Il suo successo non intende arrestarsi ed è proprio grazie a questo che Achille Lauro potrà realizzare il suo nuovo progetto nei teatri d’Italia. Le date del suo spettacolo aumentano, ecco tutti gli appuntamenti, città per città, che non potete perdervi se abitate in zona.

Achille Lauro “Superstar”

C’era una volta un ragazzino di provincia che sognava di diventare un cantante di professione ma a causa della sua infanzia difficile questo sogno sembrava irrealizzabile. Poi un giorno la gavetta è finita e il suo nome ha trovato il suo posto nella storia della musica.

Achille Lauro ha iniziato la sua avventura con una Rolls Royce fino ad arrivare ad essere una Superstar, grazie al suo tour estivo Achille Lauro Superstar with Electric Orchestra. Grazie all’Orchestra della Magna Grecia e alla sua fidata band tutta rock, Lauro ha “circumnavigato” in lungo e largo i festival e le arene più importanti d’Italia portando la sua musica nel cuore dei suoi fan.

L’avventura continua

Dopo la fine della sua avventura estiva, Achille Lauro è riuscito a realizzare un altro evento meraviglioso grazie all’Achille Lauro Unplugged. Questo tour lo vedrà solcare i palchi dei teatri più famosi d’Italia, dove Achille si cimenterà con i suoi maggiori successi dall’inizio fino alla nuova ballad, Che sarà.

L’Achille Lauro Unplugged aumenta le sue date, lo vedremo quindi a gennaio 2023 nei teatri di Roma e Milano, mentre a febbraio 2023, la sua voce potranno udirla gli abitanti di Torino, Firenze, Napoli, Bari e Bologna.

Più precisamente lo potremo vedere nell’Auditorium Parco della Musica di Roma presso la Sala Santa Cecilia, nel Teatro degli Arcimboldi di Milano, al Teatro Augusteo di Napoli, al Teatro Team di Bari, all’Europauditorium di Bologna, al Teatro Colosseo di Torino e infine al Teatro Verdi di Firenze. Per ogni informazione in merito a costi, date e prenotazioni, troverete l’evento direttamente sul sito di Ticketone e Ticketmaster.

Inoltre Lauro sempre nel 2023, parteciperà al grande evento da lui tanto voluto, Achille Lauro nelle scuole, che vedrà il cantante girare tra i principali istituti superiori italiani per sensibilizzare gli studenti su particolari tematiche sociali.