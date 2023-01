Tutto sul film Megan al cinema dal 4 Gennaio

Megan. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo film horror che sta spopolando sul web. E’ già un cult. Data di uscita e trailer.

Dal 4 Gennaio 2023 al cinema, il nuovo horror fantascientifico per Universal Pictures parlerà di una bambola robot assassina. Diretto da James Wan, il film è si sta rivelando già un cult grazie ad un ballo spopolato sui social.

Il film da come si può evincere dal trailer, calca il classico topos del film horror sulle bambole assassine: dopo Chucky e Annabelle, Megan sarà la nuova icona del genere a cui però, oltre la componente orrorifica, si unirà quella fantascientifica. Non saranno infatti fenomeni soprannaturali a dar vita a Megan ma la tecnologia robotica avanzata e l’intelligenza artificiale.

Insomma il film è un mix tra A.I. Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg e Annabelle. E’ infatti incentrato sul prototipo di un giocattolo programmato per proteggere i bambini che svilupperà una personalità propria, folle e paranoica persuadendosi che, la ragazzina alla quale dovrà badare, sia vittima di minacce persistenti. Ecco che il film declina quindi il fantascientifico in qualcosa di cui essere affascinati ma anche da temere.

Il film uscirà il 4 gennaio al cinema. Nel cast vediamo Amie Donald che riveste i panni della protagonista, Jenna Davis, Allison Williams e Violet McGraw.

La trama di M3gan

Una giovane sviluppatrice e ricercatrice per un’azienda di giocattoli, Gemma, interpretata da Allison Williams, deve prendersi cura della nipote di otto anni, Candy. Gemma è infatti diventata la sua tutrice dopo la morte dei genitori di lei.

La zia Gemma, preoccupata e totalmente impreparata al ruolo di madre surrogata, escogita quindi una soluzione palliativa, non sapendo che porterà a conseguenze terribili: in fondo lei è solo una scienziata di laboratorio.

Prende infatti la decisione di assegnare a Candy uno dei suoi prototipi che sviluppa e studia nell’azienda per cui lavora: M3gan, una bambola molto realistica dotata di una propria intelligenza artificiale che si adatta alle esigenze del bambino a cui viene assegnata, programmata per renderla una “affidabile compagnia per i bambini e una sicurezza per i genitori”.

Sia Candy che Megan svilupperanno un legame indissolubile tale da far sospettare Gemma che la “baby sitter” che lei stessa ha creato stia diventando troppo protettiva e pericolosa nei confronti della nipote: la bambola infatti inizierà a percepire minacce per Candy che però non esistono.

La produzione del film è stata affidata a due colonne portanti del genere Horror al cinema: Jason Blum di Blumhouse e James Wan di Atomic Monster, due delle case di produzione più prolifiche dell’orrorifico in sala. Gerard Johnston sarà invece il regista, la sceneggiatura è stata affidata ad Akela Cooper, fautrice anche di Luke Cage, American Horror Story, Star Trek: Strange New Worlds.