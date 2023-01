The Consultant: ecco il trailer della nuova serie tv Prime Video

È in arrivo una nuova serie tv thriller su Prime Video che vi farà odiare un po’ meno il vostro titolare, stiamo parlando di The Consultant. Ecco il trailer ufficiale appena rilasciato dall’emittente di streaming marchiato Amazon.

Nuovo anno, nuova serie in arrivo! Direttamente su Prime Video, una serie tv thriller che documenta in prima persona il rapporto inquietante che si instaura tra un capo d’azienda e i suoi inermi dipendenti. Cosa è disposto a fare questo uomo pur di aumentare la produttività della sua compagnia?

The Consultant arriverà fra poco in esclusiva, sulla piattaforma di proprietà del colosso Amazon, Prime Video. In attesa del 24 febbraio 2023 quando uscirà la serie completa, ecco il trailer ufficiale rilasciato poche ore fa.

Che cosa sappiamo di questa nuova serie

La nuova serie disponibile in esclusiva su Prime Video, sarà disponibile a partire dal 24 febbraio 2023 e saranno caricati tutti gli episodi in una volta sola, in modo da poter “fare after” direttamente nel fine settimana. Tra gli attori principali troviamo il grande Christoph Waltz, volto già noto in pellicole quali Bastardi senza gloria, Most Dangerous Game, ecc.

Grazie alla sua espressione quasi sadica, questo ruolo sembra essere fatto su misura per lui. In The Consultant, vedremo crescere di giorno in giorno l’odio e la paura che si andrà a creare tra i dipendenti e il nuovo consulente assunto per aumentare il profitto nell’azienda di gamer. I suoi metodi discutibili e totalmente inadeguati, porteranno l’equipe lavorativa a rischiare addirittura la vita.

The Consultant è prodotto da Tony Basgallop e diretto da Matt Shakman; la storia è basata sull’omonimo romanzo scritto da Bentley Little nel 2015. Nel cast oltre a Waltz, troveremo anche Nat Wolff, Brittany O’Grady e Aimee Carrero.

La sinossi ufficiale

In attesa di vedere questo adrenalinico e anche angosciante thriller, oltre al trailer è stata trasmessa anche la sinossi ufficiale:

“Basato sull’omonimo romanzo di Bentley Little del 2015, i personaggi e la storia di questa nuova emozionante serie si svolgono in modi nuovi e inaspettati. The Consultant è una serie contorta e thriller comica che esplora la sinistra relazione tra capo e dipendente. Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto per migliorare il business presso la società di giochi basata su app CompWare, i dipendenti sperimentano nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione … comprese le loro vite.”

Se The Consultant vi ha già preso come trama e trailer, non dovrete fare altro che attendere il 24 febbraio 2023 per vedere tutti gli episodi e farci sapere cosa ne pensate. Ha soddisfatto le vostre aspettative?