Perfect Addiction: il trailer del film

Uscito il trailer del film Perfect Addiction.

La pellicola disponibile su Amazon Prime Video tra poco più di un mese.

Ancora poco più di un mese all’uscita di Perfect Addiction. Il film diretto da Castille Landon sarà infatti disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video a partire dal prossimo 24 marzo. Nel frattempo, è stato finalmente divulgato il trailer ufficiale del film.

Perfect Addiction: il cast

Perfect Addiction è un film basato sull’omonimo romanzo di Claudia Tan. Una web-novel che ha attirato fin da subito su di sé enorme attenzione. Pubblicato nel corso della scorsa estate sulla piattaforma Wattpad, il libro ha ottenuto in breve tempo circa 80 milioni di letture conquistando tra l’altro anche il premio del Watty’s Choice Award.

A dirigere il film sarà come detto Castille Landon. La regista statunitense ha diretto nel recente passato After 3 e After 4. A far parte del cast ci sono invece diversi attori che hanno già recitato in diversi prodotti dedicati a un pubblico prevalentemente adolescenziale come 13 Reason Why o Euphoria: tra questi Bree Winslow, Manu Bennett, Matthew Noszka, Ross Butler, e Kiara Madeira, presente anche in After 3 e After 4.

La trama del film

La storia di Perfect Addiction ruota intorno alle vicende di un’allenatrice di arti marziali, ovvero Sienna Lane (Kiara Madeira). La vita della protagonista sembra praticamente andare a gonfie vele: Sienna ha ottenuto il lavoro dei propri sogni, vive in un appartamento tutto suo, e si ritrova coinvolta in una perfetta storia d’amore con Jax (Matthew Noszka).

La relazione tra i due tocca anche l’ambito lavorativo: Sienna è infatti impegnata nell’allenare Jax per aiutare quest’ultimo a diventare un asso della categoria MMA underground. Sembra tutto perfetto ma in realtà non lo è: Sienna scopre infatti il tradimento da parte del ragazzo, che sta avendo una relazione segreta con la sorella minore di lei.

Allo scopo di vendicarsi, Sienna decide di allenare l’indisciplinato Kayden Williams (Ross Butler) allo scopo di far diventare quest’ultimo un vero e proprio campione della MMA. L’allenatrice vuole fare in modo che Kayden arrivi a sconfiggere sul ring Jax, ma allenare il ragazzo si rivelerà tutt’altro che semplice, con i due che finiranno spesso con il discutere tra di loro. Un rapporto burrascoso e complicato che potrebbe però portare a sorprendenti sviluppi.

Ad occuparsi dell’adattamento di Perfect Addiction è stata la sceneggiatrice Stephanie Sanditz, con la produzione che è invece opera di JB Pictures e di Constantin Film.