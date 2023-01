Angela Basset: 10 cose che non sai dell’attrice

Angela Basset recentemente ha vinto un altro Golden Globe. Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever è la prima attrice dell’MCU a vincere un premio come miglior attrice non protagonista. Ecco 10 curiosità che dovresti sapere su di lei.

Conosciutissima forse per il suo ruolo da non protagonista nel film Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett è tra le più apprezzate interpreti della sua generazione. Durante gli anni ha dimostrato di sapersi integrare e reinventare sia come persona che come attrice: da ruoli principalmente in film biografici come Tina- What’s Love Got to Do with It al Marvel Cinematic Universe, infatti la sua filmografia comprende importanti collaborazioni con grandi attori e influenti autori.

Ecco quindi 10 cose che non sai su Angela Bassett e che dovresti sapere.

1. Film

Con la sua filmografia possiamo subito dedurre che Angela Bassett è un’attrice eclettica, capace di calarsi nella parte alla prima lettura del copione.

La sua carriera ha inizio nel 1986 con il film F/X- Effetto mortale. Successivamente, con il crescere della sua popolarità all’interno del settore, prende parte a importantissimi lungometraggi tra cui anche Malcom X (1992), Contact (1997), Mr. & Mrs. Smith (2005), Notorius B.I.G. (2009) e Black Panther (2018).

2. Le serie TV

Non solo, Bassett inizierà a lavorare anche nella televisione: prolifica è infatti la sua carriera televisiva oltre che cinematografica. Prende parte infatti a serie tv come la famosissima I Robinson (1985-1988), E.R.- Medici in prima linea (2008-2009), American Horror Story: Coven (2013), American Horror Story: Freak Show (2014) in cui ha anche il privilegio di assistere un’ancora acerba Lady Gaga che iniziò la sua carriera come attrice proprio con la serie.

3. Il doppiaggio

L’attrice ha preso parte inoltre anche a produzioni animate in cui ha prestato la sua voce per i film Il nostro amico Martin, I simpson, Bojack Horseman e Bumblebee.

4. Il suo profilo Instagram

Angela Bassett ha un proprio account instagram verificato sulla piattaforma dove è seguita da 2 milioni di persone. Qui l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago con i suoi familiari o i suoi amici oppure ancora, fotografie direttamente dai suoi set o dalle serate di gala a cui partecipa. Insomma, ci mantiene informati.

5. Vita privata

L’attrice si è sposata nel 1997 con l’attore Courtney B. Vance da cui ha avuto due figli gemelli nel 2006 usufruendo della maternità surrogata.

6. Ruoli rifiutati

Per poco non vinceva un Oscar. Nel 2001 infatti, Bassett fu offerto il ruolo da protagonista per il film Monster’s Ball- L’ombra della vita, ruolo che rifiutò per la presenza di scene di nudo nel copione che non voleva girare. La parte poi andò ad Halle Berry la quale vinse poi l’Oscar come miglior attrice protagonista.

7. Film Biografici

Ha recitato in tantissimi biopic che l’hanno portata all’apice del suo successo. Infatti l’attrice è celebre per aver interpretato alcune delle più importanti donne afroamericane al mondo, cercando sempre di dare importanza e rilevanza ai loro profili. Tra queste, come anticipato, si annovera il film biografico della cantante Tina Turner e Rosa Parks nel film The Rosa Parks Story.

8. Strange Days.

Fat boy slim l’ha omaggiata in una sua canzone nel film Strange Days. Nel film infatti l’attrice pronuncia la celebre battuta: “Righ here! Right Now!” che sarebbe poi stata ripresa e usata ripetutamente nel brano del celebre disc jockey Fatboy Slim.

9. American Horror Story e la scena con Lady Gaga

Nello show, l’attrice ha dovuto girare una scena di sesso esplicito con Lady Gaga. Durante le riprese infatti, Angela Bassett per prepararsi alla scena finale ha iniziato, con il benestare della cantante, a frequentarla al di fuori del set così che al momento delle riprese tutto potesse accadere con naturalezza.

10. Età e Altezza

L’attrice è nata a New York, negli Stati Uniti, il 16 agosto 1958 ed è sorprendentemente molto bassa: la sua altezza misura circa 163 centimetri.