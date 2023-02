Harry, il padre non ci pensa due volte: la richiesta fa cadere le braccia ai londinesi

Lo scandalo scatenato da Harry con la pubblicazione della sua biografia non si spegne e continua a indignare i britannici. Nonostante questo, il padre, re Carlo III, vorrebbe concedere al figlio ribelle un’ultima possibilità.

La cerimonia di incoronazione di re Carlo III, prevista per il prossimo 6 maggio presso l’abbazia di Westminster, è l’evento del 2023 che catalizzerà l’attenzione di tutti gli inglesi e non solo. Ogni fase è studiata al millimetro: le celebrazioni per ufficializzare l’avvento del nuovo re si svilupperanno per ben tre giorni, tutto deve essere perfetto.

Eppure, al momento, il passato più recente di Carlo non è di certo impeccabile, tanto da rendere il suo prossimo futuro tutt’altro che semplice. A creare i maggiori grattacapi al re d’Inghilterra è ancora una volta il figlio minore Harry, che, dopo la giovinezza turbolenta e il matrimonio discusso con l’attrice americana Meghan Markle, si è allontanato in maniera piuttosto dolorosa dalla famiglia reale.

Le rivelazioni imbarazzanti di Harry, soprattutto nei confronti del padre Carlo e del fratello maggiore William, contenute nella sua scandalosa biografia best-seller “Spare”, hanno sortito effetti contrastanti. Il popolo inglese non ha gradito il suo voler lavare i panni sporchi in pubblico, gettando fango sulla monarchia e, indirettamente, su tutta la Gran Bretagna.

Negli ultimi giorni, poi, i mezzi di comunicazione inglesi stanno riportando sempre più insistentemente una notizia che, se confermata, andrebbe ancora di più ad aumentare il disappunto del popolo britannico. Sembra infatti che Re Carlo, nonostante tutto il polverone, voglia invitare il secondogenito Harry alla cerimonia di incoronazione.

Re Carlo III potrebbe scioccare i britannici con una proposta inaspettata al figlio Harry

Finalmente la dimostrazione di affetto paterno tanto bramata dal rosso di casa Windsor? In realtà, alla base ci sarebbe puro pragmatismo inglese: secondo il sovrano l’assenza di Harry e consorte sarebbe molto più appariscente e rumorosa della sua presenza. Il progetto di Carlo, però, incontra un grosso ostacolo.

L’erede William, infatti, rifiuta nettamente ogni tentativo di apertura e riabilitazione, anche solo di facciata, per il fratello. Ad aiutare Re Carlo nella mediazione tra i due figli potrebbe essere a questo punto l’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, il primo vescovo britannico che si occuperà dell’incoronazione di un monarca dal 1953 a oggi.

Intanto non è dato sapere se poi, effettivamente, il principe Harry accetterebbe o meno l’eventuale invito del padre. Per ora prende tempo, forse attendendo un’intervista del genitore corredata di pubbliche scuse in grande stile. Di certo, questa strada è osteggiata da tutto l’entourage di re Carlo III. Per cui la telenovela dei Windsor sembra essere ancora molto lontana da un felice happy ending.