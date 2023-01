James Bond, cosa pensa George Lazenby di Liam Hemsworth

James Bond risponde. Liam Hemsworth sarebbe perfetto per il nuovo film sulla spia inglese, parola di George Lazenby.

Frenesia attorno al ruolo per il prossimo James Bond: le trattative e la ricerca di un attore adeguato e che ne rispecchi sia il ruolo che l’eredità, si fanno sempre più serrate e la rosa dei candidati inizia a restringersi.

James Bond è uno dei franchise e dei ruoli cinematografici più ambiti ad Hollywood. Storicamente infatti ha lanciato tantissime carriere come quella di Sean Connery o Pierce Brosnan; ha consolidato la fama dello stoico Daniel Craig, che ha ricoperto i panni della spia inglese più famosa al mondo per ben 17 anni e 5 film.

Dopo l’ultimo film della saga, No Time To Die, in cui ad interpretare il ruolo di 007 vi era proprio ques’ultimo, il ruolo è tornato vacante e la necessità di trovare un nuovo Bond si fa impellente: la sfida però non è semplice e a farsi avanti è la voce di George Lazenby che propone il giovane Liam Hemsworth nei panni del nuovo Bond, James Bond.

Le perplessità però ci sono: non sull’efficacia di Hemsworth nel ruolo ma sulla sua indisponibilità. L’attore infatti ha accettato di sostituire Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia nella popolarissima serie Netflix: The Witcher.

Liam Hemsworth promosso da Lazenby

Nella rosa dei candidati per il nuovo film su James Bond, c’era l’attore Aaron Taylor Johnson. L’attore colleziona nella sua filmografia numerosi film ma è principalmente conosciuto per aver interpretato un’adolescente John Lennon durante gli anni precedenti alla fondazione dei Beatles in Nowhere Boy. Ora le cose però potrebbero cambiare dopo le parole dell’attore George Lazenby.

L’attore George Lazenby, ex 007, ha dichiarato che per lui il perfetto sostituto di Daniel Craig sarebbe il giovane Liam Hemsworth. Come Lazenby, entrambi condividono la giovane età in cui sono stati introdotti al ruolo storico. Nella fattispecie, George Lazenby ès tato il più giovane attore ad interpretare l’agente segreto di Sua Maestà: aveva infatti solo 29 anni quando ha ottenuto il ruolo.

Sul ruolo da assegnare ha infatti dichiarato che Liam Hemsworth sarebbe perfetto perché:” Ha sia l’esperienza giusta per reggere il peso dell’attenzione mediatica, sia l’età giusta (32 anni) per portare avanti la saga per un decennio abbondante, mantenendo però un aspetto a dir poco giovanile. ”

Anche i produttori si sono trovati concordi con l’attore nel ritenere Hemsworth un papabile candidato: Barbara Broccoli e Michael Wilson hanno affermato che ha i requisiti necessari per aspirare al ruolo ovvero è al di sotto dei 35 anni e non è eccessivamente famoso. Mancherebbe solo la nazionalità britannica che sempre ha caratterizzato il famoso Bond ma anche a questo Lazenby ha risposto con: “Hemsworth è di fatto Australiano e l’Australia è parte del Commowealth e questo lo renderebbe quindi suddito della Corona Inglese a tutti gli effetti”.