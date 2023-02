Rosanna Banfi e il dramma di una malattia che l’ha devastata: come sta oggi

Rosanna Banfi, figlia del mitico Lino, ha affrontato il dramma della malattia: dal 2009, dopo l’operazione e la chemio, è diventata testimonial per la prevenzione dei tumori e ha portato la sua storia a “Ballando con le stelle”.

Grave lutto in casa Banfi: si è spenta oggi la moglie di Lino, Lucia, mamma di Rosanna e Walter. La donna era malata da tempo di Alzhaimer e Lino Banfi aveva commosso il pubblico dichiarando di aver pregato il Papa di farlo morire insieme alla donna della sua vita. Si tratta di un momento difficile per la famiglia, che in passato ha dovuto affrontare anche i problemi di salute di Rosanna.

La figlia dell’attore pugliese, infatti, ha vissuto la terribile esperienza del tumore al seno: dopo la diagnosi, nel 2009 Rosanna ha dovuto affrontare l’intervento e le terapie, iniziando un doloroso cammino che fortunatamente l’ha portata alla guarigione. Da quel momento, però, l’attrice ha deciso di impegnarsi per promuovere la prevenzione dei tumori e gli aiuti alla ricerca.

Quella terribile fase della sua vita non potrà mai essere cancellata, ma Rosanna Banfi ha trovato la forza di trasformare un dramma in un’occasione per portare testimonianza e speranza alle altre persone. Anche durante la sua partecipazione allo show di Rai 1 “Ballando con le stelle”, la Banfi ha messo in primo piano la sua storia, commuovendo e coinvolgendo il pubblico.

Ora Rosanna può guardare al passato con una punta di sollievo e infatti, commentando una vecchia foto su Facebook, scrive: “Era l’estate 2009. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso… ecco riconosco gli orecchini. È stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni”.

Rosanna Banfi ha attraversato il dolore della malattia ed è diventata testimonial della prevenzione

“La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole” conclude l’ex concorrente di “Ballando”. Oggi, però, purtroppo, il dolore si riaffaccia alla porta di Rosanna Banfi, con la notizia della perdita dell’amata madre Lucia, scomparsa a 85 anni.

La notizia della morte della moglie di Lino Banfi arriva proprio dal profilo Instagram della figlia, che, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio ha postato una vecchia foto di Lucia, salutandola con un dolcissimo messaggio. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio” commenta l’attrice, lasciando intendere la gravità delle condizioni in cui la madre versava.

Al momento Lino Banfi non ha ancora rilasciato delle dichiarazioni ufficiali sulla sua perdita: nel corso degli anni Lino aveva condiviso con il pubblico l’amarezza per le conseguenze della malattia neurodegenerativa dell’amatissima moglie.