La serie tv South Side è stata ufficialmente cancellata dall’emittente HBO Max, purtroppo non ci sarà una quarta stagione.

Non basta che una serie tv abbia successo per essere confermata. Molte volte, nonostante l’audience alto e l’affetto degli spettatori nel seguire le varie stagioni, una serie può essere cancellata senza nessun motivo. Questo è quello che è successo alla serie televisiva South Side, la quale come dichiarato dalla HBO Max, non sarà rinnovata per una quarta stagione.

La trama di South Side

South Side è una serie tv comedy, che è andata in onda dal 24 luglio 2019 fino al 29 dicembre 2022, creata dai tre protagonisti, Bashir Salahuddin, Diallo Riddle e Sultan Salahuddin. La serie tv è andata in onda per tre stagioni e la trama è incentrata su due amici i quali si sono da poco laureati al college. Nell’attesa di trovare la loro strada e il loro posto nel mondo, “lavorano” sia al Rent-T-Own sia come truffatori sulla strada, inventandosi ogni genere di commercio.

La location offre allo spettatore una visione reale di quello che succede nella zona del South Side. La prima stagione ha debuttato sul canale Comedy Central, prima di trasferirsi ufficialmente sull’emittente americana HBO Max.

La dichiarazione ufficiale

La serie tv comedy South Side trasmessa sull’emittente americana HBO Max è stata ufficialmente cancellata, non ci sarà quindi una quarta stagione, come si pensava all’inizio dell’anno.

A tal proposito la dichiarazione ufficiale è stata trasmessa dalla HBO Max con queste parole:

“Mentre HBO Max non andrà avanti con una quarta stagione di South Side, siamo così orgogliosi del ricco mondo creato da Bashir Salahuddin, Diallo Riddle e Sultan Salahuddin. Ringraziamo loro e Michael Blieden, Tony Hernandez, il cast e la troupe di grande talento e i nostri partner agli MTV Entertainment Studios.

Per tre stagioni, questa amata serie ha bilanciato commenti sociali taglienti e iperlocali sulla vita nel South Side di Chicago con umorismo sciocco, a volte divertente. Il risultato è stato una commedia assolutamente unica, ambiziosa e senza paura che potrebbe parlare a tutti coloro che vivono il sogno americano”.

South Side per tre stagioni ha visto all’interno del suo cast gli attori, Bashir Salahuddin, Diallo Riddle, Sultan Salahuddin, Kareme Young, Quincy Young, Chandra Russell, Zuri Salahuddin e Nefetari Spencer. Per il momento quindi l’avventura dei protagonisti finisce qui. Qualora la serie tv South Side, venisse acquistata e trasmessa da un’altra emittente televisiva, verrà comunicato ufficialmente nella pagina ufficiale della serie.