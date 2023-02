In arrivo una nuova serie tv sequel di Spartacus

La serie tv Spartacus sta per tornare con un sequel tutto nuovo, che verrà sviluppato dal canale statunitense a pagamento Starz, ecco cosa ne pensa il suo ideatore Steven S. DeKnight.

Tra il 2010 e il 2013 andava in onda la serie tv Spartacus, dove venivano raccontate le gesta del gladiatore romano, Spartaco. Quando la serie finì dopo la terza stagione, i fan non ne furono per niente felici, in quanto si erano molto affezionati a questa storia.

Dopo dieci anni di “suppliche”, finalmente Starz ha deciso di accontentarli, riesumando la serie tv Spartacus e inserendola come nuovo progetto in lavorazione. Questa nuova serie tv sarà un sequel della precedente conclusasi nel 2013.

La serie tv originale

Spartacus, come accennato in precedenza era una serie tv statunitense prodotta nel 2010, la quale narrava in grande stile le vicende del grande gladiatore al tempo dell’Antica Roma, Spartaco. L’attore che dava il volto al protagonista era il compianto Andy Whitfield, il quale purtroppo morì a causa di un tumore nel 2011.

Ovviamente non solo i fan, ma anche tutto lo staff rimase profondamente scioccato da questa improvvisa perdita. In seguito la serie tv continuò con una seconda e terza stagione e il protagonista fu, ovviamente sostituito, con Liam McIntyre.

La serie tv Spartacus, creata da Steven S. DeKnight, venne trasmessa sul canale Starz e in seguito anche su Sky, visionabile anche in Italia. Su quest’ultimo venne prima trasmessa in prima serata, ma a causa delle scene spinte e di eccessiva violenza venne prima censurata e poi trasmessa liberamente ma in seconda serata.

Una nuova storia sta per tornare

A distanza di 10 anni, Starz ha annunciato che una serie tv sequel di Spartacus è attualmente in lavorazione. La storia riprenderà dalla sconfitta di Spartacus avvenuta alla fine della terza stagione.

Steven S. DeKnight sarà produttore esecutivo e showrunner di questo nuovo sequel di Spartacus e si è dimostrato da subito molto felice di tornare a lavorare con questo progetto: “Per me è un onore essere invitato ancora nel mondo di Spartacus ricevendo il supporto dei colleghi di Starz e Lionsgate. Insieme stiamo dando vita a qualcosa di veramente unico e inusuale per questo nuovo capitolo della storia epica di Spartacus”.

Anche la produttrice televisiva di Starz, Kathryn Busby, ha riversato solo parole belle per il ritorno di Spartacus: “Da quando Spartacus è passato per la prima volta sugli schermi sono trascorsi dieci anni, e siamo entusiasti di ridare vita a questa storia piena di azione e dramma. Tanti appassionati non vedevano l’ora che Spartacus potesse tornare”.