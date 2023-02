Pennyworth cancellata dopo solo tre stagioni

La serie tv Pennyworth è stata cancellata dopo solo tre stagioni, i fan non ne sono per niente contenti. Anche questo telefilm non è sopravvissuto ai piani di restauro della DC Universe.

Purtroppo quando “dai piani alti” decidono di cancellare una serie tv, non importa se ai fan piace molto e se la critica l’ha elogiata, se la decisione è stata presa, nulla gli farà cambiare idea.

È il caso della serie tv Pennyworth, la quale è stata ufficialmente cancellata dopo solo tre stagioni. Questa decisione ha lasciato dietro di sé un malcontento generale, in quanto i fan non se l’aspettavano. Purtroppo questo titolo finisce nel calderone insieme alle altre serie tv cancellate improvvisamente dai gestori della DC Universe.

Di cosa parlava questa serie tv?

Pennyworth è una serie tv statunitense che verte sul maggiordomo del miliardario Bruce Wayne alias “l’uomo pipistrello” Batman, il discreto ma indispensabile Alfred Pennyworth. Il personaggio fa parte della grande famiglia della DC Comics, realizzato da Bill Finger e Jerry Robinson. La serie tv fu prodotta da Danny Cannon e Bruno Heller, le prime due stagioni americane andarono in onda sull’emittente televisiva Epix, mentre la terza approdò ufficialmente su HBO Max.

In Italia le prime due stagioni sono visibili sulla piattaforma di streaming Prime Video, mentre la terza stagione è ancora inedita nel nostro Paese. La storia è concentrata sull’ex soldato delle Forze Aeree Speciali britanniche, Alfred Pennyworth, il quale in seguito fonda una società segreta per la sicurezza di famiglie facoltose. Alfred, interpretato da Jack Bannon, inizierà così a lavorare per il giovane Thomas Wayne, interpretato da Bel Aldridge, futuro padre del noto Bruce Wayne.

Le serie che finiranno nel dimenticatoio

Tutti siamo ormai a conoscenza dei piani di “refresh” indetti dai “capoccia” della DC Studios, James Gunn e Peter Safran. Con l’annuncio del Capitolo 1 della nuova era dei progetti DC, sono molti i titoli di film e serie tv che sono stati cancellati. Tra questi troviamo appunto la serie tv Pennyworth, eliminata dopo solo tre stagioni, nonostante i record di ascolti e i giudizi della critica fossero molto buoni.

Tra i tanti titoli che finiranno nel dimenticatoio, oltre al maggiordomo di Batman, non vedranno più “la luce del sole”, Titans, Doom Patrol, Batgirl, DC’s Legends of Tomorrow e Stargirl; mentre Flash finirà con una nona stagione di soli 13 episodi.

Questi sono solo alcuni dei progetti che sono stati cancellati, mentre ce ne sono molti altri che inizieranno un nuovo cammino nei prossimi anni. Speriamo quindi che queste scelte siano state veramente molto ponderate.