Avatar 3: le prime indiscrezioni sul film

Avatar 2 di James Cameron è stato come prevedibile un successo, ma ci sono già diverse indiscrezioni anche per quanto riguarda il terzo capitolo.

Lo scorso 14 dicembre, ovvero meno di due mesi fa, è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche, dopo tantissimi anni di attesa, Avatar 2, sequel del film che ha detenuto per molto tempo il titolo di pellicola con il più alto incasso nella storia del cinema.

Con la seconda avventura del mondo di James Cameron ancora sulla bocca di tutti, si inizia però già a pensare al prossimo capitolo ovvero Avatar 3. Le indiscrezioni in merito sono infatti già numerose.

Avatar 3: le prime notizie sul film

Girato praticamente in contemporanea con Avatar 2, il terzo film della saga (che sarà composta in totale da cinque film) arriverà in sala già nel dicembre del 2024. Un’attesa di gran lunga minore rispetto a quella del secondo capitolo da poco distribuito in sala. Alla regia ovviamente James Cameron, con il cast che comprenderà tra gli altri Sam Worthington, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Kate Winslet e Zoe Saldana. A trovare maggiore spazio potrebbe inoltre essere il personaggio di Lo’ak, secondogenito di Jake Sully.

A fornire alcune prime informazioni in merito ad Avatar 3 è stato prima di tutto lo stesso James Cameron. Queste le parole del regista al magazine francese 20 Minutes per quanto riguarda la trama, che dovrebbe dare spazio questa volta ad una tribù legata all’elemento del fuoco: “A rappresentare il fuoco sarà il Popolo della Cenere. Ho intenzione di mostrare i Na’vi da un altro punto di vista. Nei primi due film ci sono esempi negativi di esseri umani ed esempi positivi di Na’vi. Nel terzo film vogliamo fare l’opposto“.

Al centro di Avatar – The Seed Bearer (questo il titolo provvisorio del film) ci saranno dunque i cosiddetti Ash People, tribù guidata da Varang che dovrebbe quindi rivelarsi molto meno pacifica rispetto alle due conosciute nei capitoli precedenti.

Cameron ha poi proseguito in merito a tutto il franchise: “Le ultime parti saranno quelle migliori. Le prime in un certo senso sono semplicemente una specie di introduzione, un modo per apparecchiare la tavola in vista della portata principale“.

Le parole di Joel David Moore

A dire la sua su Avatar 3 è stato anche Joel David Moore, che all’interno del franchise veste i panni dello scienziato Norm Spellman, tra i pochi personaggi amichevoli in cui si imbatte nel primo film Jake (Sam Worthington).

Nel corso di un’intervista con Yahoo!, Moore è stato piuttosto schivo in merito a ciò che ci si potrà aspettare dal suo personaggio nel prossimo film: “La mia parte è davvero interessante e divertente, e sono sicuro che continuerà ad esserlo anche in futuro. La storyline sarà più ricca e corposa. L’intero mondo di Pandora si sta espandendo in una maniera davvero fantastica. Ovviamente so che abbiamo girato secondo e terzo film contemporaneamente. Per adesso non posso rivelare granché, ma posso di sicuro dirvi che Norm ha davanti a sé delle avventure davvero interessanti“.