The Mandalorian 3: il trailer ufficiale | Grogu e Din tornano insieme

Finalmente il trailer della terza stagione di The Mandalorian è online. Nell’attesa dell’uscita della serie tv a marzo 2023, bisogna accontentarsi delle poche informazioni che si riescono a cogliere nel video.

Il mondo di Star Wars, come i fan più accaniti sapranno, non si ferma più solo alla storia raccontata nei vari film del franchise. Ci sono molte sfaccettature che vengono raccontate in film prequel, sequel e serie tv spin-off che stanno avendo un notevole successo.

Non si può quindi non vedere tutto questo “popò” di materiale se si amano i Jedi e tutto il loro mondo. Il 1° marzo 2023 sulla piattaforma di streaming Disney+, uscirà finalmente The Mandalorian 3. La terza stagione sarà veramente una vera chicca per i telespettatori. In anteprima ecco il trailer ufficiale che rilascia qualche piccolo dettaglio in più sulla storia.

La terza stagione sarà un mix delle prime due?

Facciamo un attimo il punto della situazione per tutti coloro che non conoscono la serie tv The Mandalorian. Questo spin-off, chiamiamolo così, è la prima serie tv live action della saga di Guerre Stellari. La storia è ambientata ben 5 anni dopo le vicende accadute ne Il ritorno dello Jedi e per essere precisi, 25 anni prima di quello che accadrà ne Il risveglio della Forza.

Il protagonista su cui si concentra la serie tv The Mandalorian, è il cacciatore di taglie mandaloriano, Din Djarin, che si destreggia tra i confini della Nuova Repubblica. Questa serie è stata ideata e prodotta da Jon Favreau, dalla Lucasfilm e da Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson.

Questo live action è stato accolto molto positivamente dalla critica, vincendo già diversi premi. Proprio per questo interesse mostrato dal pubblico, The Mandalorian avrà anche una quarta stagione ancora in fase di lavorazione.

Sarà molto interessante capire come sarà sviluppata la terza stagione, in uscita su Disney+ a partire dal 1° marzo 2023, in quanto la prima stagione è stata annunciata come quella che ha fatto scoprire la storia su cui è incentrato tutto lo sceneggiato.

La seconda invece ha collegato The Mandalorian al mondo di Star Wars, portando al suo interno volti noti della storia quali Bo-Katan, Boba Fett, Ahsoka Tano e il mitico Jedi Luke Skywalker. La terza stagione di The Mandalorian si spera possa essere una fusione di entrambe le idee delle stagioni appena terminate.

La terza stagione di The Mandalorian, vedrà un ritorno dei personaggi più importanti delle due stagioni e anche new entry. Quello che è certo, da come si può evincere dal trailer è che Din Djarin è veramente pronto a combattere!

Cosa ci dobbiamo aspettare dopo aver letto la sinossi ufficiale?

Oltre al trailer di The Mandalorian 3 è uscita ovviamente anche la sinossi ufficiale. Diciamo che è stata una mossa molto furba dalla Lucasfilm rilasciare tutte queste informazioni adesso, mancano ancora molte settimane prima dell’uscita della stagione in streaming e i fan sono già in trepidazione per l’attesa.

The Mandalorian 3 uscirà in streaming su Disney+ a partire dal 1° marzo 2023, ecco la sinossi ufficiale:

“I viaggi del Mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continuano. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per portare la galassia lontano dalla sua storia oscura. The Mandalorian incrocerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme”.