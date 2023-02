The Weapon rilascia la clip ufficiale del nuovo thriller di Cuba Gooding Jr.

Una nuova clip è stata rilasciata per dare il “benvenuto” al nuovo film thriller d’azione, The Weapon, diretto da Cuba Gooding Jr., il quale avrà anche un ruolo all’interno della storia.

Cuba Gooding Jr., di strada ne ha fatta parecchia da quando interpretava il giocatore “capriccioso” in Jerry Maguire con Tom Cruise, il quale gli fece vincere un Oscar.

Da allora sono passati esattamente 27 anni e adesso lo ritroviamo in una nuova pellicola intitolata The Weapon, non solo come attore ma anche come regista. In attesa di vedere questo nuovo progetto lavorativo di Cuba, possiamo farci un’idea della trama grazie alla nuova clip ufficiale rilasciata.

La sinossi ufficiale

The Weapon, uscirà in cinema selezionati, nonché in digitale e come video-on-demand a partire dal 17 febbraio 2023. Il nuovo thriller d’azione, diretto dallo stesso Cuba Gooding Jr., sarà prodotto dalla Lionsgate.

Come si può leggere nella sinossi ufficiale:

“Dallas è una macchina per uccidere un solo uomo su una misteriosa furia. I suoi attacchi alle bande di motociclisti e ai laboratori di metanfetamina fanno arrabbiare il boss della mafia di Las Vegas che tiene in ostaggio la fidanzata di Dallas. Ma per chi lavora Dallas? Anche la tortura non lo farà parlare… E non si fermerà finché non sarà fatta giustizia”.

The Weapon dettagli in merito

Il nuovo film thriller d’azione di Cuba Gooding Jr., The Weapon sarà visionabile al cinema dal 17 febbraio 2023, è stato scritto da Michael Caissie e diretto da Tony Schiena.

Il suo cast comprende oltre che allo stesso Cuba Gooding Jr., anche Tony Schiena, Richard Grieco e Sean Patrick Flanery. In attesa di vedere il film, ecco la clip ufficiale di The Weapon, il quale promette una storia adrenalinica e senza precedenti.

Lionsgate promette ai suoi telespettatori che The Weapon sarà soltanto il primo dei suoi film a rientrare nella linea adrenalinica delle sue pellicole previste per il 2023. Oltre a questo, sullo stesso piano troveremo anche Plane con Gerard Butler, Keanu Reeves con il suo sequel di John Wick e con un nuovo prequel di Hunger Games, chiamato The Ballad of Songbirds and Snakes.

The Weapon sarà un concentrato di violenza e scene adrenaliniche. Sarà interessante vedere se questo film riuscirà ad appassionare i fan dei film thriller d’azione, in quanto in molti hanno paura che la storia, non sarà all’altezza del clamore mediatico con cui è stato pubblicizzato. Non ci resta quindi che attendere le prime recensioni di chi andrà a vederlo e voi l’avete già visto?