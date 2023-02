Tetris: finalmente il trailer del film ispirato al mitico videogioco

Finalmente è uscito il trailer del film Tetris, basato sull’omonimo videogioco uscito nel 1984 che ha appassionato (e appassiona tutt’ora) intere generazioni. La trama spiegherà un sacco di cose.

Dietro ad un videogioco ci sono tantissime sfaccettature, noi vediamo direttamente il prodotto finito in quanto gamer, ma in realtà c’è tutto un mondo prima di arrivare negli scaffali dei negozi, dalla creazione, ai diritti di vendita e così via.

È questo quello che vedremo nel nuovo film Tetris, di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale. La storia sarà incentrata sul mitico videogioco che ha appassionato miliardi di giocatori da quando uscì nel 1984, ma non si parlerà soltanto di questo, ma anche del contesto storico e politico che causò questo videogioco.

Dal videogioco al film di tetris

Il videogioco Tetris nacque dalla mente di Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984, mentre prestava il suo servizio presso il centro di calcolo dell’Accademia delle Scienze dell’URSS di Mosca. Il gioco viene definito come un concentrato di logica e ragionamento, il suo creatore ha preso ispirazione dai tetramini per realizzare la grafica famosa che tutti conosciamo.

Tetris appassionò talmente tante persone da meritare di essere citato in un film tutto suo, nel quale vengono raccontate tutte le peripezie che il protagonista della storia, Henk Rogers dovrà affrontare pur di poter acquistare i diritti del videogioco, trovandosi addirittura nel bel mezzo della Guerra Fredda tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Una volta riuscito, rivenderà il gioco a quello che all’epoca veniva considerato il “capo” di quel settore, la Nintendo, il quale con l’uscita del primo Game Boy, implementò Tetris al suo interno, acquistando un successo mondiale.

Quando vedremo il film?

Tetris sarà un film distribuito in streaming sulla piattaforma di Apple Tv+, il quale ne detiene i diritti in esclusiva, dal 31 marzo 2023. In attesa del film, ecco il trailer ufficiale, il quale svela molti dettagli inediti della storia.

All’interno del cast di Tetris vedremo un cast molto ricco formato da Taron Egerton, Nikita Efremov, Toby Jones, Roger Allam, Anthony Boyle e così via. Il film, scritto e diretto da Jon S. Baird, viene descritto come: “Un thriller dell’era della Guerra Fredda sotto steroidi, con cattivi doppiogiochisti, eroi improbabili e una corsa da mangiarsi le unghie fino al traguardo”.

Detto questo, non ci resta che assaporarci il trailer di Tetris, nell’attesa di poter vedere il film il 31 marzo 2023 su Apple Tv+ e perché no, nel mentre giocare di nuovo al mitico videogioco protagonista della storia.