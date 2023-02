One True Loves, il trailer del nuovo film con Philippa Soo

Il 7 aprile uscirà al cinema One True Loves, film con Philippa Soo tratto dal romanzo di Taylor Jenkins Reid. Ecco tutte le informazioni che abbiamo.

Da poche ore è uscito ufficialmente il trailer di One True Loves, film drammatico e romantico che arriverà nelle sale il prossimo 7 aprile. Protagonista della pellicola è Philippa Soo, che interpreta Emma, una donna che deve imparare a rialzarsi dopo la morte del marito. Tuttavia, quando sembra finalmente essersi ripresa e ha trovato di nuovo l’amore in un altro uomo, fa una scoperta sconcertante…

La trama di questa storia è molto particolare. All’inizio, sembra un tipico dramma amoroso: Emma perde il marito Jesse a causa di un incidente stradale, ma dopo qualche anno riesce a superare il trauma e si innamora di un altro uomo, Sam, che conosce da quando era una bambina. Quando i due iniziano la nuova relazione, tuttavia lei scopre che Jesse, in realtà, è vivo e la ama ancora… E quindi si ritrova a dover fare una scelta.

One True Loves è diretto da Andy Fickman ed è stato scritto da Taylor Jenkins Reid stessa, l’autrice del romanzo. Il cast è composto da attori eccezionali: non solo Philippa Soo, ma anche Simu Liu, Luke Bracey, Tom Everett Scott, Michaela Conlin, Lauren Tom e Michael O’Keefe.

One True Loves, il film d’amore che non ti aspetteresti

La trama ufficiale di One True Loves recita: “Il film inizia con Emma e Jesse che stanno vivendo la vita perfetta insieme, finché Jesse non scompare in un incidente in elicottero durante il loro primo anniversario di matrimonio. Quattro anni dopo, Emma ha ritrovato la felicità e si sta per risposare con il suo migliore amico, quando Jesse ricompare, scombussola il suo mondo e la lascia in mezzo a due grandi amori“.

Il cast prevede attori molto importanti, che hanno già avuto la possibilità di collaborare a grandi produzioni. Per esempio, Simu Liu ha recitato in Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli, Philippa Soo in Hamilton e Luke Bracey in Elvis, che al momento è in lizza tra i migliori film candidati all’Oscar.

La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo, che negli Stati Uniti ha avuto un ottimo successo ed è diventato un best seller. In Italia, invece, non è ancora stato tradotto. Emma si ritroverà a scegliere tra il marito e il promesso sposo… quale sarà il suo vero amore?