Cocainorso: trama, trailer del folle film di Elizabeth Banks

Cocainorso. Il nuovo film della regista Elizabeth Banks ispirato ad una storia vera. Ecco il folle trailer dell’orso cocainomane.

Cocaine Bear è il nuovo film della regista Elizabeth Banks e già ha raccolto intorno a sé tantissimi appassionati: potrebbe diventare infatti una delle rivelazioni della prossima stagione cinematografica. La stessa Banks ha rivelato di essersi ispirata a moltissimi registi di film d’azione per produrre questa follia in pellicola. Dal trailer capiamo subito che è un mix letale tra azione, comicità e a tratti mistero: è come se Tarantino e Adam Sandler avessero girato un film insieme.

Elizabeth Banks parlando ad Empire del film ha detto che: “Penso sia piuttosto folle. Ti porta in questo periodo storico e in questo posto negli anni ’80 nelle montagne della Georgia. Poi, appena inizia la festa, è una vera cannonata. Mi sono ispirata per questo film ai film dei fratelli Coen, Sam Raimi e Quentin Tarantino”.

Il film Cocainorso uscirà nelle sale americane a febbraio 2023. Ancora incerta invece l’uscita nelle sale italiane.

La folle storia vera di un orso cocainomane

Elizabeth Banks si è ispirata a fatti realmente accaduti per il suo film, una storia che probabilmente ha un protagonista comico ma che nella realtà dei fatti si è dimostrato tutt’altro che ridereccio.

Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga ha perso un carico di cocaina destinato ai suoi clienti in una foresta della Georgia durante lo scontro. Un orso bruno, malcapitato lì, la mangia e va in overdose. Inizierà a creare non pochi problemi alla comunità locale, totalmente impreparata alla vicenda.

Questa feroce dark comedy vede poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta, prede di un povero animale di 230 chili che ormai è diventato dipendente da cocaina e che si aggira per poterne mangiare altra. Recentemente la regista ha detto di: “Provare molta empatia per l’orso. Tipo che, wow, questo animale, che nella vera storia è finito per perdere la vita a causa di un’overdose da cocaina, ha avuto un sacco di effetti collaterali a causa di una stupida lotta per la Droga. Mi ha dato un punto di vista nuovo e l’iniziativa di farlo. C’è una vera morale qui: non dobbiamo fottere con la natura, la natura vincerà sempre.”

Il film vede nel cast Keri Russel, la vincitrice dell’Emmy per la serie tv The Americans, Margo Martindale e l’attore Ray Liotta, anche lui vincitore dell’Emmy per I molti santi del New Jersey. Liotta sfortunatamente è deceduto durante la post-produzione del film quindi Cocaine Bear sarà l’ultima pellicola che potremo vedere con lui come protagonista. Anche Alden Ehrenreich è nel film come pure O’Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Kahyun Kim, Christian Convery, Brooklynn Prince.

Il film è stato diretto dalla regista Elizabeth Banks da una sceneggiatura di Jimmy Warden e prodotto dai vincitori dell’Oscar per Spider- Man: un nuovo universo, Phil Lord e Chris Miller.