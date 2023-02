Metropolis: Briana Middleton sarà la protagonista della serie Apple Tv+

Svelato il nome della prima attrice che prenderà parte al cast della serie tv di Apple Tv+, Metropolis, stiamo parlando di Briana Middleton. Il suo sarà un personaggio inedito della storia, scopriamo i dettagli.

La concorrenza tra le varie piattaforme di streaming, per chi produce la serie tv più interessante è veramente molto spietata. Il telespettatore ha due strade davanti a sé, scegliere a malincuore con chi abbonarsi o registrarsi a tutte le piattaforme per non perdere nemmeno una serie.

La scelta è molto difficile in quanto i nuovi titoli che usciranno sono veramente molto interessanti. Il nuovo “work in progress” della Apple Tv+ sarà la nuova serie tv Metropolis, la quale aggiunge il primo membro ufficiale al cast, stiamo parlando di Briana Middleton.

Cosa sappiamo di Metropolis?

Metropolis, sarà la nuova serie tv drammatica prodotta dalla Apple Tv+ realizzata da Sam Esmail, la quale si baserà sull’omonimo film cult uscito nel 1927 di Fritz Lang e sul romanzo di Thea von Harbou. Sam Esmail produrrà questa interessantissima serie tv mediante la collaborazione di UCP e Chad Hamilton tramite l’Anonymous Content.

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni in merito alla serie tv drammatica Metropolis, se non il nome del primo membro che ha preso parte ufficialmente al cast, l’attrice Briana Middleton, la quale sarà una tra i protagonisti della storia.

La Middleton è già “un habituè” dello streamer Apple Tv+, in quanto debutterà questo venerdì 17 febbraio (speriamo le porti fortuna), con il film Sharper, come protagonista insieme a Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith e John Lithgow.

Il ruolo di Briana in Metropolis

È da poco uscita la notizia che Briana Middleton sarà la protagonista della serie tv drammatica Metropolis in uscita prossimamente sul kolossal di streaming Apple Tv +. Per il momento non ci sono altre informazioni, se non che Briana è il primo nome reso noto del cast.

La Middleton nella serie tv Metropolis, vestirà i panni di Finnie Polito, un personaggio che non appariva nell’iconico film del 1927.

Secondo la trama ufficiale del film di Fritz Lang: “Nell’anno 2026, un gruppo di industriali governa il pianeta, relegando i lavoratori in un mondo sotterraneo, in cui subiscono ogni sorta di maltrattamento. Tuttavia, un androide dalle sembianze femminili li ispira alla rivolta”.

Non si sa quindi quali ulteriori dettagli saranno aggiunti nel telefilm Metropolis e come entrerà nella storia Briana Middleton con il suo personaggio. Per ora quindi non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito.