Creed 3: finalmente il trailer finale

Rilasciato il trailer finale di Creed 3, nel quale è possibile vedere l’incontro all’ultimo sangue tra Adonis e il super villain Damian. L’attesa dopo questo filmato è ancora più estenuante.

C’è veramente molta pressione attorno al terzo capitolo del franchise di Creed, proprio per questo motivo, non solo i fan ma anche la critica monitorizza con la massima attenzione ogni minimo dettaglio che viene rilasciato in merito alla storia.

Manca veramente poco all’uscita del film Creed 3 nelle sale cinematografiche, in quanto potremo vederlo sul grande schermo dal 3 marzo 2023. In attesa del film vero e proprio, possiamo vedere “un piccolo assaggio” di quello che ci aspetta grazie al trailer finale che è stato appena rilasciato.

Un film dalle mille aspettative

Creed 3 è uno di quei film molto chiacchierato per diversi motivi, non solo per la trama che ha entusiasmato già i più fedeli seguaci del genere ma anche per altri due elementi principalmente. Il primo riguarda le aspettative su questo terzo capitolo, in quanto sarà il primo film di Rocky dove Rocky alias Sylvester Stallone non sarà presente. In molti si chiedono se il solo personaggio di Adonis Creed da solo, senza colui che ha segnato un’era a fargli da spalla, riuscirà ad ottenere il successo tanto sperato e l’interesse del pubblico. Ovviamente la mancanza di Rocky la sentiranno tutti.

Il secondo motivo di tanto clamore mediatico è il nome del regista, in quanto il protagonista della storia, Michael B. Jordan svolgerà entrambi i mestieri per la prima volta. Jordan ha confessato di aver girato il film secondo l’influenza dei manga giapponesi i quali hanno praticamente condizionato tutta la sua vita.

Un combattimento epico

Creed 3 come già accennato, uscirà nelle sale cinematografiche il 3 marzo 2023 e seguirà la storia del protagonista, il quale dovrà confrontarsi con un cattivo “con i fiocchi”. Come si può vedere anche dal trailer finale rilasciato dalla Metro-Goldwyn-Mayer.

Adonis Creed come si legge dalla trama, dovrà vedersela con un suo ex amico, Damian, il quale appena uscito di prigione lo sfiderà in un incontro “all’ultimo sangue”. Non c’è più solo il titolo di mezzo, ma la guerra tra i due si concentrerà su ferite molto più profonde.

Oltre all’attore protagonista, nonché regista, Michael B. Jordan, all’interno del cast troveremo vecchi e nuovi “amici” come, Jonathan Majors, Tessa Thompson, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu e Phylicia Rashad. Per sapere come andrà a finire la storia non dovremo fare altro di attendere l’uscita di Creed 3 al cinema.