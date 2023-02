Remake tutto al femminile per Starsky & Hutch

Il nuovo remake dei due poliziotti più famosi degli anni ’70, Starsky & Hutch, vede un cambiamento di genere per i protagonisti, al loro posto vedremo due poliziotte. Sarà interessante vedere se e come cambierà la storia.

Succede poche volte, ma ogni tanto succede che una serie televisiva italiana venga riadattata negli Usa. Generalmente avviene quasi sempre il contrario, ma questa volta non è così. Il “nostro” Doc con protagonista Luca Argentero, sarà riprodotta in America, con una dottoressa come protagonista.

Così, come è successo con Doc, anche un cult poliziesco degli anni ’70, Starsky & Hutch, sarà rivisitato con un remake tutto al femminile. I due poliziotti dal “sangue freddo” diventeranno Sasha Starsky e Nicole Hutchinson.

Chi erano gli “originali”?

La serie originale di Starsky & Hutch, vedeva i due poliziotti e amici, David Michael Starsky alias Paul Michael Glaser e Kenneth Richard “Hutch” Hutchinson alias David Soul, impegnati a “ripulire le strade” dai cattivi che armeggiavano a Bad City, dentro la loro Ford Gran Torino. La serie, ambientata negli anni ’70, fu creata da William Blinn e prodotta da Spelling-Goldberg Productions. Venne trasmessa dal 1975 al 1979, raggiungendo un successo planetario.

Nel 2004, Ben Stiller e Owen Wilson, riproposero con un reboot dall’omonimo titolo. La loro idea di Starsky & Hutch, proponeva un film comico e più leggero rispetto a tanti argomenti delicati trattati nella serie cult. I due protagonisti originali parteciparono come guest star alla pellicola e grazie a questo film, le nuove generazioni conobbero i due famosi poliziotti.

I dettagli del remake

A distanza di quasi 20 anni dall’ultimo reboot di Starsky & Hutch, arriva un nuovo remake tutto al femminile. Il nuovo progetto sarà prodotto da Sony Pictures Television e Fox Entertainment e sarà diretta da Sam Sklaver ed Elizabeth Peterson.

Il nuovo remake di Starsky & Hutch, come appunto già detto, sarà tutto al femminile e vedrà le due poliziotte protagoniste, Sasha Starsky e Nicole Hutchinson le quali vivranno diverse avventure nella desolata Desert City. Qui, oltre a cercare di risolvere i casi che gli verranno sottoposti, cercheranno di capire chi ha mandato in carcere i loro padri circa 15 anni prima, per un fatto che non avevano mai commesso. Riusciranno quindi a farli scagionare e farli proclamare innocenti?

Per il momento il progetto è ancora in fase di sviluppo, quindi non conosciamo ulteriori dettagli in merito. Se il remake di Starsky & Hutch vedrà “la luce del giorno”, sarà sicuramente molto interessante capire se le protagoniste seguiranno lo stile dei loro predecessori o se avranno un sex appeal tutto loro.